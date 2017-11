Apie naujas sankcijas paskelbta kitą dieną po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė Šiaurės Korėją terorą remiančia šalimi ir perspėjo dėl naujų griežtų priemonių prieš jos branduolinę programą.

