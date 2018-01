Į jį įtraukta 210 pavardžių, skelbia „Dožd“.

Į sąrašą pateko 114 aukštų Rusijos pareigūnų ir valstybinių bendrovių vadovų, taip pat 96 oligarchai. JAV Finansų ministerija pažymėjo, kad „Kremliaus ataskaita“ nėra sąrašas tų, kuriems taikomos sankcijos.

Į sąrašą įtraukti Rusijos prezidento administracijos vadovai: Antonas Voina, Dmitrijus Peskovas, Vladislavas Surkovas. Be to, į jį pateko Federacijos Tarybos atstovė Valentina Matvijenko, Valstybės Dūmos pirmininkas Viačeslavas Volodinas, „Rosneft“ vadovas Igoris Sečinas, FST direktorius Aleksandras Bortnikovas ir kiti.

Finansų ministerija išplatino neįslaptintą „Kremliaus ataskaitos“ fragmentą. Į jo slaptą dalį galėjo patekti tie asmenys, kurių pavardžių nėra paskelbtame sąraše.

Ataskaitą rengė Finansų ministerija, Valstybės departamentas ir Nacionalinės žvalgybos valdyba. Ji parengta vykdant įstatymą „Dėl priešinimosi JAV priešininkams, taikant sankcijas“, kurį pernai metų rugpjūtį pasirašė JAV prezidentas Donaldas Trumpas.

