Tai jis pareiškė ketvirtadienį žurnalistams Briuselyje, kur vyksta jo susitikimas su ES pareigūnais dėl sankcijų išsaugojimo. K. Volkerį paskyrė JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija, ieškodama sprendinio separatistiniam konfliktui Rytų Ukrainoje. Nuo 2014 metų vykstantys susirėmimai tarp Ukrainos vyriausybės ir Rusijos palaikomų separatistų pajėgų Ukrainoje nusinešė daugiau nei 10 tūkst. žmonių gyvybių. Vašingtono ir Europos Sąjungos Rusijai taikomos sankcijos apima lėšų įšaldymą ir kelionių draudimą. „Labai svarbu, kad pratęstume sankcijų taikymą, atsižvelgiant į tai, kad Rusija neišvedė savo pajėgų iš Ukrainos ir tikrai nepadarė nieko, kad konfliktas ten būtų išspręstas“, – pareiškė jis.

