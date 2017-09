Du strateginiai bombonešiai B-52H iš Barksdeilo oro pajėgų bazės Luizianos valstijoje permesti į Ferfordo oro pajėgų bazę Didžiojoje Britanijoje. Lėktuvai į Britaniją turėtų atskristi 11 val. 44 min. ir 12 val. 08 min. vietos (13 val. 44 min. ir 14 val. 08 min. Lietuvos) laiku. Šiuo metu Europoje yra du amerikiečių strateginiai bombonešiai B-1B ir B-52H.

