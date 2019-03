„Esame pasirengę dalyvauti konstruktyviose derybose su Šiaurės Korėja“, – žurnalistams sakė Valstybės departamento atstovas Robertas Palladino, kai jo buvo paklausta apie Sohės palydovų leidimo stotį, kurią Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas buvo sutikęs uždaryti. R. Palladino nesakė, ar Vašingtonas palaiko ryšį su Pchenjanu dėl Sohės kosmodromo arba dėl praėjusios savaitės viršūnių susitikimo Vietname, kuris nutrūko Kim Jon Unui ir JAV prezidentui Donaldui Trumpui nepasiekus jokio susitarimo. Autoritetingas tinklalapis „38 North“ ir Strateginių ir tarptautinių studijų centras (CSIS) šią savaitę paskelbė užfiksavę veiklą Sohės palydovų paleidimo centre. Tai parodė komercinių palydovų padarytų nuotraukų analizė. Pranešama, kad tokia veikla buvo pastebėta dar prieš D. Trumpo ir Kim Jong Uno susitikimą Hanojuje. Kim Jong Unas per Pchenjane įvykusį susitikimą su Pietų Korėjos prezidentu Moon Jae-inu sutiko uždaryti Sohės raketų bandymų poligoną – tai turėjo būti dalis priemonių pasitikėjimui stiprinti. Rugpjūčio mėnesį iš palydovų padarytos nuotraukos rodė, kad darbininkai išmontuoja ten esančią variklių bandymų aikštelę. Trečiadienį paklaustas apie atsinaujinusią veiklą Sohės centre D. Trumpas pareiškė, kad „dar per anksti“ pasakyti, ar šie pranešimai yra teisingi. Tačiau, jeigu jie pasitvirtins, mes būsime „labai, labai nusivylę pirmininku Kim Jong Unu“.

