Skelbiama, kad siužetas paskirtas Rusijos samdytų karių likvidavimo operacijai, vykusiai 2018 metų vasarį.

Apie šią operaciją pasakojo ir naujasis Jungtinių Valstijų valstybės sekretorius Mike‘as Pompeo. Jis sakė, kad „prieš kelias savaites rusai sutiko vertą priešininką. Žuvo pora šimtų rusų“.

Kaip pabrėžia amerikiečių žurnalistai, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir jo aplinka ir toliau neigia šalies dalyvavimą kariniuose konfliktuose, nors iš tikrųjų Maskva ten nuolat siunčia samdytų karių.

Siužete skelbiama ir Rusijos samdinių pokalbio ištrauka, kurioje jie aptaria atakos nuostolius.

„Vasarį Rusijos samdyti kariai atakavo Jungtinių Valstijų bazę Sirijoje. Per atsakomuosius antskrydžius žuvo šimtai. Kremlius bandė incidentą nuslėpti, tačiau tiesą atskleidė susekti pokalbių įrašai, kuriuose samdyti kariai aptarinėja ataką“, – pristatydamas vaizdo įrašą socialiniame tinkle „Twitter“ rašė žurnalisrtas R. Engelis.

