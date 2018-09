Tarp jų buvo virusas „WannaCry 2.0“, įsilaužimas į kino studijos „Sony Pictures“ tinklus ir 2016-ųjų ataka prieš Balgladešo centrinį banką. JAV teisingumo ir iždo departamentai tvirtina, kad Park Jin Hyokas prisidėjo prie „sąmokslo“ sumanydamas tas atakas „Šiaurės Korėjos vyriausybės ar Korėjos Darbininkų partijos vardu“. Teisingumo departamentas dėl šių kibernetinių atakų pareiškė kaltinimus Park Jin Hyokui. Savo ruožtu Teisingumo departamentas paskelbė sankcijas korėjiečiui ir vyriausybės kontroliuojamai bendrajai įmonei „Chosun Expo“, kurioje jis dirbo. „Šiaurės Korėja pademonstravo pavojingos ir žalingos kibernetinės veiklos, kuri kertasi su didėjančiu konsensusu dėl to, kas laikytina atsakingu valstybės elgesiu kibernetinėje erdvėje, pavyzdį“, – rašoma Iždo departamento išplatintame pareiškime. „Mūsų politika yra laikyti Šiaurės Korėją atsakingą ir parodyti režimui, kad jo provokaciniai ir neatsakingi veiksmai turi kainą“, – priduriama jame. Apie tai pranešta Vašingtonui siekiant postūmio derybose su Pchenjanu dėl jo branduolinių ginklų programos nutraukimo. JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė žinutę, rodančią, kad kelias savaites aklavietėje buvusios derybos pajudėjo pirmyn. „Šiaurės Korėjos (lyderis) Kim Jong Unas skelbia „tvirtą tikėjimą prezidentu Trumpu“. Ačiū, Pirmininke Kim. Mes drauge viską išspręsime!“ – rašė D. Trumpas. Park Jin Hyokas susietas su virtine bene didžiausio atgarsio sulaukusių ir didžiulę žalą padariusių pastarųjų metų kibernetinių atakų, dėl kurių jau anksčiau neoficialiai kaltinta Šiaurės Korėja. 2014 metais buvo įvykdyta didžiulio masto kibernetinė vagystė iš bendrovės „Sony Pictures Entertainment“. Per ją buvo perimtas privatus kompanijos vadovų susirašinėjimas elektroniniu paštu, tūkstančių jos darbuotojų ir klientų asmeniniai duomenys, taip pat būsimų filmų scenarijai ir kita su jais susijusi informacija. Per įsilaužimą perimtuose ir paviešintuose kompanijos vadovų elektroniniuose laiškuose būta pašiepiančių ir kandžių atsiliepimų apie kai kurias ryškiausias Holivudo žvaigždes. Bangladešo centrinis bankas per 2016-ųjų kibernetinę ataką prarado mažiausiai 81 mln. JAV dolerių. Duomenis šifruojančiu virusu „WannaCry 2.0“ 2017 metų gegužę buvo užkrėsti apie 300 tūkst. kompiuterių 150 valstybių. Šis virusas užšifruodavo vartotojų failus ir reikalaudavo sumokėti išpirką, kad prieiga prie informacijos būtų atkurta. Pernai gruodį Šiaurės Korėjos vyriausybė pareiškė, kad jai metami kaltinimai prisidėjus prie „WannaCry 2.0“ atakos yra „absurdiški“.

