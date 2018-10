Vašingtone ketvirtadienį paskelbtame kaltinamajame akte sakoma, kad Rusijos karinės žvalgybos agentūra pasirinko tas kibernetinių įsilaužimų aukas, kurios viešai palaikė draudimą Rusijos sportininkams dalyvauti tarptautinėse sporto varžybose ir pasmerkė Rusijos valstybės lygiu vykdytą sportininkų dopingo programą. Pasak prokurorų, šie rusai taip pat buvo nusitaikę į Pensilvanijoje įsikūrusią branduolinės energetikos kompaniją ir vieną tarptautinę organizaciją, kuri tyrė cheminių ginklų panaudojimą Sirijoje bei buvusio GRU pareigūno apnuodijimą. Šie įsilaužimai būdavo dažnai vykdomi per atstumą. Jeigu šie bandymai būdavo nesėkmingi, įsilaužėliai vykdydavo „vietinio“ (on-site) arba „artimos prieigos“ (close access) įsilaužimo operacijas – gerai apmokyti GRU specialistai su sudėtinga įranga keliaudami prisijungdavo prie savo taikinių per belaidį tinklą. JAV generalinio prokuroro pavaduotojas nacionaliniam saugumui Johnas Demersas patvirtino, kad tarp žinomų kibernetinių atakų taikinių buvo Cheminio ginklo uždraudimo organizacija (OPCW), JAV branduolinės energetikos kompanijos „Westinghouse“, tokios sporto institucijos kaip Pasaulinė futbolo federacija (FIFA) ir Pasaulinė antidopingo agentūra (WADA). „Tokios šalys kaip Rusija ir kitos, kurios užsiima tyčine, taisykles laužančia (kenkėjiška) kibernetine ir poveikio darymo veikla, turi suprasti, kad Jungtinės Valstijos ir jų sąjungininkės yra nuolat ir tvirtai pasiryžusios užkardyti, sužlugdyti tokį neatsakingą elgesį, nuo jo atgrasyti“, – sakė jis per spaudos konferenciją. „Kaltinamieji šioje byloje turėtų žinoti, kad teisingumas yra labai kantrus, siekia toli, o prisimena dar daugiau“, – kalbėjo J. Demersas. Rusų pareigūnams pareikštų kaltinimų sąraše yra pinigų plovimas, tapatybės vagystės, machinacijos virtualiomis valiutomis, elektroninis sukčiavimas. Pasak J. Demerso, operacijos buvo susijusios su „sudėtinga ir atkaklia prieiga negavus leidimo prie aukų“ kompiuterinių sistemų, siekiant vogti konfidencialią ar ribotos prieigos informaciją. Nors ši byla nėra susijusi su specialiojo prokuroro Roberto Muellerio vadovaujamu tyrimu dėl Rusijos kišimosi į rinkimus, joje pasikartoja tie patys kaltinami asmenys, nurodė J. Demersas. Praėjusių metų liepą R. Muelleris 12 GRU pareigūnų pareiškė kaltinimus dėl kišimosi į 2016 metų JAV rinkimus. Kanada ketvirtadienį pareiškė, kad taip pat buvo tapusi rusų kibernetinių atakų taikiniu, ir pranešė, kad buvo įsilaužta į jos sporto etikos centro bei Monrealyje įsikūrusios Pasaulinės antidopingo agentūros sistemas. „Kanados vyriausybė su dideliu užtikrintumu vertina (pareiškimus), kad rusų kariuomenės žvalgybos tarnyba – GRU – buvo atsakinga“ už tas kibernetines atakas, sakoma Kanados užsienio reikalų ministerijos pranešime.

