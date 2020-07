Du Rusijos karinės žvalgybos tarnybos GRU aukšto rango pareigūnai laikomi atsakingais už dezinformacijos kampaniją, nutaikytą į amerikiečius ir kitų Vakarų šalių žmones, naujienų agentūrai AP sakė JAV vyriausybės pareigūnai, pageidavę neviešinti jų vardų, nes neturėjo įgaliojimų apie tai viešai kalbėti.

Ši informacija anksčiau buvo įslaptinta, bet amerikiečiai pareigūnai sakė, kad dabar jos konfidencialumo lygis sumažintas, todėl jie gali laisviau apie tai kalbėti. Pasak AP šaltinių, jie siekia perspėti apie konkrečius tinklalapius ir demaskuoti jų aiškų ryšį su Rusijos žvalgyba.

Vienas iš pareigūnų sakė, kad nuo gegužės pabaigos iki liepos pradžios šiuose tinklalapiuose buvo paskelbta apie 150 straipsnių atsako į pandemiją tema, įskaitant turinį, itin sureikšminantį Rusijos pasiekimus arba juodinantį JAV.

Tarp antraščių, atkreipusių JAV pareigūnų dėmesį, buvo straipsnis "„Rusijos pagalba Amerikai dėl COVID-19 stiprina paskatas gerinti santykius (Russia’s Counter COVID-19 Aid to America Advances Case for Détente), kurioje teigiama, kad Rusija suteikė skubią ir reikšmingą pagalbą Jungtinėms Valstijoms kovai su pandemija. Kita susirūpinimą kelianti publikacija – „Pekinas įsitikinęs, kad COVID-19 yra biologinis ginklas“ (Beijing Believes COVID-19 is a Biological Weapon), propaguojanti abejotinus Kinijos pareigūnų pareiškimus.

Dezinformacijos, įskaitant sklindančią iš Rusijos, platinimas kelia didelį susirūpinimą artėjant lapkritį vysiantiems JAV prezidento rinkimams. Amerikiečių institucijos siekia, kad nepasikartotų padėtis, panaši į susiklosčiusią 2016 metais, kai viena Rusijos „interneto trolių ferma“ surengė kampaniją per socialinius tinklus, siekiant supriešinti JAV visuomenę ir sudaryti palankesnes sąlygas tuomečiam respublikonų kandidatui Donaldui Trumpui prieš jo varžovę demokratę Hillary Clinton. JAV kontržvalgybos tarnyba penktadienį retame viešame pareiškime perspėjo, kad Rusija toliau naudojasi interneto troliais, siekdama savų tikslų.

Net ir neatsižvelgiant į politinius veiksnius, dvi tuo pačiu metu pasaulį krečiančios krizės – pandemija ir protestai, susiję su rasiniais santykiais – sukūrė itin palankią terpę skleisti klaidinamą informaciją. Pats D. Trumpas buvo kritikuojamas dėl dalijimosi klaidinama informacija apie vaistus nuo koronaviruso, kurių veiksmingumas buvo paneigtas. Vaizdo įrašai, kuriais valstybės vadovas pasidalijo, buvo pašalinti „Twitter“ ir „Facebook“.

Pasak pareigūnų, Rusijos skleidžiama dezinformacija tėra dalis besitęsiančių ir atkaklių pastangų platinti melagingus naratyvus ir kurstyti sąmyšį.

Jie neatsakė, ar pastangos, susijusios su minėtais konkrečiais tinklalapiais, yra tiesiogiai siejamos su lapkritį vyksiančiais trinkimais, nors dalis juose skelbiamo turinio atrodo juodinantys D. Trumpo varžovą demokratą Joe Bideną.

Nors JAV pareigūnai ir anksčiau yra skelbę perspėjimų dėl dezinformacijos, susijusios su pandemija, skleidimu, antradienį jie žengė dar toliau ir įvardijo konkrečia Rusijoje registruotą naujienų agentūrą „InfoRos“, valdančią kelis tinklalapius, įskaitant InfoRos.ru, Infobrics.org ir OneWorld.press. Anot AP šaltinių, šiais kanalais, naudojantis pandemija, skleidžiami antivakarietiški naratyvai ir platinama dezinformacija.

Pasak pareigūnų, šie tinklalapiai savo žinią skleidžia išmaniu ir į akis nekrentančiu būdu. Straipsniuose, parašytuose sklandžia anglų kalba, dažnai reiškiamos simpatijos Rusijai, ir jie yra perleidžiami kitais naujienų kanalais, siekiant nuslėpti turinio kilmę ir padidinti informacijos įtikinamumą.

Be to, tinklalapiai platina iš kitur paimtus straipsnius, atitinkančius jų propaguojamą naratyvą, sakė vyriausybės pareigūnai.

Į AP elektroniniu paštu išsiųstą prašymą pakomentuoti padėtį „InfoRos“ antradienį dar nebuvo atsakiusi.

JAV pareigūnai nurodė, kad su minėtų tinklalapių veikla galimai yra susiję du asmenys – Denisas Valerjevičius Tiurinas ir Aleksandras Genadjevičius Starunskis. Jie anksčiau užėmė vadovaujamas pareigas „InfoRos“, bet taip pat tarnavo GRU padalinyje, besispecializuojančiame karinėje psichologinėje žvalgyboje, sakė pareigūnai.

„InfoRos“ ir „One World“ ryšiai su Rusijos institucijomis anksčiau taip pat yra sulaukę Europoje dirbančių dezinformacijos analitikų dėmesio.

2019 metais viena Europos Sąjungos darbo grupė, tyrinėjanti dezinformacijos kampanijas, nurodė, kad „One World“ yra „naujas narys Maskvos remiamų dezinformacijos kanalų panteone“. Tyrėjai atkreipė dėmesį, kad „One World“ turinys dažnai atkartoja Rusijos vyriausybės poziciją tokiais klausimais kaip karas Sirijoje.

Praeitą savaitę Briuselyje įsikūrusios nevyriausybinės organizacijos „EU DisinfoLab“ paskelbtame pranešime nagrinėjami ryšiai tarp „InfoRos“, „One World“ ir Rusijos karinės žvalgybos. Tyrėjai rado abu tinklalapius siejančių techninių ypatumų, taip pat aptiko kai kurių finansinių ryšių tarp „InfoRos“ ir Rusijos vyriausybės.

„InfoRos“ vystosi neskaidrioje pilkoje zonoje, kur įprasta informacinė veikla susipina su kontroversiškesniais veiksmais, kurie, gana tikėtina, yra susiję su Rusijos valstybės informacinėmis operacijomis“, – rašo pranešimo autoriai.

Savo angliškame „Facebook“ puslapyje „InfoRos“ save apibūdina kaip „Informacijos agentūra: pasaulis Rusijos akimis“.

Tuo metu Rusijos prezidento Vladimiro Putino atstovas Dmitrijus Peskovas trečiadienį pareiškė, kad Kremlius nemato būtinybės reaguoti į AP ir dienraščio „The New York Times“ cituotus amerikiečių pareigūnų pareiškimus, kaltinančius Maskvą su COVID-19 pandemija susijusios dezinformacijos platinimu.

„Šiuo atveju į neįvardytus pareigūnus nereaguojame. Tuo labiau perteikiamus „The New York Times“. Todėl nematome priežasties kokia nors reakcijai, bet apskritai galiu pasakyti, kad Rusijos žiniasklaida aktyviai dirba nušviesdama padėtį dėl koronaviruso“, – sakė D. Peskovas.

„Kalbant apie Rusiją – iš tikrųjų ji turi problemų, bet per šį sudėtingą laikotarpį laikosi geriau negu daugelis kitų šalių, – pridūrė Kremliaus atstovas. – Iš tikrųjų visos žiniasklaidos priemonės konstatuoja nemažas problemas, su kuriomis šiuo laikotarpiu susiduria JAV. Todėl šiuo atveju jeigu kas nors ir kalba apie kažkokią dezinformaciją, tai yra kažkokia įkyri fobija, ir šiuo atveju, be abejo, nereikia kaltinti dezinformacija kokybiško ir objektyvaus žiniasklaidos darbo.“