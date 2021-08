Mažylio šeima paprašė JAV karių kūdikiui suteikti medicininę pagalbą, tad vaikui, prieš perduodant jį tėčiui, buvo suteikta medikų pagalba, penktadienį per spaudos konferenciją paaiškino Pentagono atstovas Johnas Kirby.

„Manau, kad tai labai humaniškas ir jūrų pėstininkų atjautą įrodantis poelgis“, – teigia J. Kirby.

Socialinėje žiniasklaidoje pasirodę mažylio perdavimo vaizdai paskatino tūkstančius klausimų, koks vaiko likimas, ir kas jo šeima.

„NBC News“ JAV jūrų pėstininkų atstovas majoras Jimas Stengeris sakė, kad mažylis „Afganistano oro uoste buvo saugus“.

Prieš savaitę Talibanas į savo rankas perėmė Afganistano sostinės kontrolę. Nuo tada tarptautinį Hamido Karzai vardo oro uostą užplūdo tūkstančiai vietinių, norinčių bet kokia kaina ištrūkti iš šalies. Žmonės baiminasi Talibano represijų.

Internete plinta daug nuotraukų ir vaizdo įrašų, iliustruojančių JAV karių pagalbą evakuojant vaikus.

Šiuo metu Jungtinėse Valstijose apsistojęs afganas Farhadas Ansari evakuacijos pastangas Kabule įvardija kaip „siurrealistinius, širdį draskančius vaizdus“.

„Tikriausiai visi matė to mažylio nuotrauką. Kokios stiprios desperacijos turėjo būti apimta ta moteris, kad ryžosi perduoti savo vaiką JAV kariui, nepažįstamam žmogui. Tai siaubinga, matyti, kokie persigandę Afganistano žmonės dėl Talibano sugrįžimo, nepakeliama“, – „USA Today“ sakė F. Ansari.

Praėjusią savaitę „Sky News“ pranešė, kad užfiksuoti net keli atvejai, kai kitos išeities nebematančios motinos per spygliuotą vielą perdavė savo mažylius oro uosto viduje esantiems britų kariams.

Jungtinės Karalystės dienraštis citavo neįvardytą pareigūną, teigiantį, kad ne visi tokie bandymai buvo sėkmingi.

„Tai buvo siaubinga, moterys per spygliuotą vielą bando permesti ar perduoti savo vaikus. Meldžia karių juos paimti. Buvo keli atvejai, kai mažyliai įsipainiojo toje vieloje. Nerimauju dėl savo vyrų, reikalinga psichologinė pagalba. Vakar vakare verkė visi“, – teigė neįvardytas pašnekovas.

„The Independent“ citavo parašiutininkų pulko atstovą, kuris pateikė panašią įvykių versiją.

„Buvo akivaizdu, kad motinos apimtos desperacijos, jas skriaudžia Talibanas. Moterys šaukė „Gelbėkite mano vaiką“ ir metė mažylius į mus. Keli nukrito ant spygliuotos vielos. Tai, kas nutiko, tiesiog siaubinga. Vakare verkėme visi iki vieno“, – sako pašnekovas.

JAV gynybos departamentas tviteryje pasidalijo nuotraukomis, kuriose matyti, kaip JAV kariai oro uoste rūpinasi vaikais.

U.S. military service members comfort infants at Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan. #HKIA pic.twitter.com/8utbOwtcsF