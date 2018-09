„P-8A Poseidon“ lėktuvai gali būti naudojami žvalgybai ir povandeniniams laivams aptikti. „Patriot“ sistemos skirtos raketoms atremti.

Šis sandoris nepakeis principinės „karinės pusiausvyros“ regione, pabrėžė agentūra. Nepaisant Pietų ir Šiaurės Korėjos suartėjimo, abi kaimyninės šalys ir toliau jaučia viena kitos grėsmę. Šiuo metu, dalyvaujant JAV, vyksta derybos dėl Šiaurės Korėjos branduolinio nusiginklavimo.

Pasistatė pirmąjį povandeninį raketnešį

Pietų Korėja penktadienį nuleido į vandenį pirmąjį savo raketomis apginkluotą povandeninį laivą, nors pastaruoju metu Seulo diplomatiniai santykiai su pagrindiniu priešininku Pchenjenu smarkiai atšilo.

Apie 700 mln. JAV dolerių (600 mln. eurų) kainavęs 3 tūkst. tonų vandentalpos povandeninis laivas „Dosan Ahn Chang-ho“ gali nešti sparnuotąsias ir balistines raketas. Jis yra pirmasis iš trijų planuojamų pastatyti šios klasės dyzelinių elektrinių povandeninių laivų, kuriuos Pietų Korėjos karinės jūrų pajėgos turėtų gauti per ateinančius penkerius metus.

„Dosan Ahn Chang-ho“ užbaigimas yra didelis šuolis šalies gynybos pramonei, per laivo nuleidimo į vandenį ceremoniją bendrovės „Daewoo“ laivų statykloje, kur šis raketnešįs buvo suprojektuotas ir pastatytas, sakė šalies prezidentas Moon Jae-inas.

„Taika per galią yra šios vyriausybės nesvyruojanti saugumo strategija“, – pabrėžė jis.

Moon Jae-inas ateinančią savaitę apsilankys Pchenjane, kur įvyks jau trečias šiais metais susitikimas su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu. Seulas ir JAV stengiasi įtikinti Pchenjaną atsisakyti savo branduolinio arsenalo, bet derybos šiuo klausimu stringa.

„Esame pradėję didelę kelionę Korėjos pusiasalio denuklearizacijos link, – pabrėžė prezidentas. – Tačiau taika be pastangų negaunama.“

Naujasis laivas turi šešis vertikalaus raketų leidimo vamzdžius. Be to, jame įrengtos Pietų Korėjos sukurtos sonarų ir kovos veiksmų valdymo sistemos.

Pietų Korėja taip pat turi 18 mažesnių povandeninių laivų, pastatytų bendradarbiaujant su Vokietija.

Gynybos ministerijos duomenimis, Šiaurės Korėja turi 70 pasenusių povandeninių laivų ir povandeninių aparatų. Kaip skelbia naujienų agentūra „Yonhap“, Pchenjanas taip pat yra sukonstravęs naują 2,5 tūkst. tonų vandentalpos povandeninį laivą, turintį vertikalaus raketų leidimo sistemą.