Keliomis savaitėmis anksčiau klaidinga žinutė apie atskriejančią balistinę raketą buvo sukėlusi paniką Havajuose. Nacionalinė meteorologijos tarnyba (NWS) „įprastą bandomąjį pranešimą“ išleido maždaug 8 val. 30 min. (15 val. 30 min. Lietuvos) laiku, bet jis per mažiausiai vieną orų programėlę kaip skubus perspėjimas apie cunamį buvo išsiuntinėtas išmaniųjų telefonų vartotojams. Žinutės socialinėje žiniasklaidoje rodo, kad netikro pavojaus pranešimai buvo gauti nuo JAV šiaurės rytuose esančio Meino, per Niujorką iki Teksaso pietuose. Kai vartotojai spustelėdavo ant pavojaus pranešimo, pasirodydavo tekstas, rodantis, kad tai yra „bandymas siekiant nustatyti informacijos apie cunamį išplatinimo laiką“. Nors pranešimų apie paniką nebuvo, NWS paskelbė ne vieną išaiškinimą, kad įtikintų visuomenę, jog pavojaus nėra. Kai nurodyta naujausiame tokiame pranešime, per NWS tyrimą paaiškėjo, kad perspėjimas tikrai buvo užkoduotas kaip bandymas. „Su privačiojo sektoriaus kompanijomis aiškinamės, kodėl kai kurios sistemos neatpažino kodavimo“, – sakoma pranešime. „Bandomoji žinutė visuomenei buvo išsiuntinėta ne per Nacionalinės meteorologijos tarnybos komunikacijos kanalus“, – sakoma ankstesniame šios vyriausybinės organizacijos pareiškime. Klaida buvo padaryta mažiau nei mėnuo po to, kai į Havajų gyventojų mobiliuosius telefonus buvo išsiuntinėtas netikras perspėjimas apie atskriejančią balistinę raketą. Dėl šio sausio 13-osios incidento atsistatydino Havajų nepaprastųjų situacijų valdymo agentūros vadovas ir buvo atleistas pavojaus pranešimą išsiuntinėjęs darbuotojas. Federalinė komunikacijų komisija ir valstijos tyrėjai aiškino, kad klaida įvyko dėl žmogaus klaidos, nepakankamos administracinės kontrolės ir prastos programinės įrangos.

