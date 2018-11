Sulaikyta 15 laivų, kurių įgulos įtariamos kontrabanda. Narkotikų krovinys, vertinamas 500 mln. dolerių (442,3 mln. eurų), pristatytas į Fort Loderdeilį Floridoje. „Toliau plėsime savo galimybes ir partnerystę, kad būtų nutraukta ši nelegali prekyba, kelianti pavojų mūsų nacionaliniam saugumui ir partnerystės su kitomis šalimis stabilumui“, – sakė pakrančių apsaugos tarnybos atstovas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.