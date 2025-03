JAV pajėgos tęsia atakas prieš hučius Jemene

Arabų žiniasklaida, remdamasi liudininkais, pranešė, kad atakuotos pozicijos Sados provincijoje šalies šiaurėje. Ši provincija laikoma vienu hučių bastionų. Hučiai savo ruožtu naktį pareiškė ketvirtą kartą per 72 valandas atakavę lėktuvnešį „USS Harry S. Truman“. Be to, esą taikytasi į priešiškus karo laivus, planavusius smūgį prieš Jemeną. Šių duomenų nepriklausomai patikrinti kol kas nebuvo galimybės.