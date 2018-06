„Mūsų politika dėl Krymo nepasikeitė. Palaikome Ukrainos teritorinį vientisumą ir tarptautiniu mastu pripažįstamas jos sienas“, – sakė departamento atstovas. Pasak jo, Jungtinės Valstijos neatšauks dėl Krymo aneksijos Rusijai įvestų sankcijų, kol tęsis pusiasalio okupacija ir jis nebus grąžintas Ukrainai. Kiek anksčiau portalas „Buzzfeed“, remdamasis dviem diplomatiniais šaltiniais, pranešė, kad D. Trumpas Kanadoje vykusiame Didžiojo septyneto (G-7) viršūnių susitikime pareiškė laikantis Krymą Rusijos dalimi, nes pusiasalio gyventojai kalba rusiškai. Susiję straipsniai: Baltųjų rūmų atstovė nekomentuoja pranešimų apie Trumpo pasisakymą dėl Krymo Krymas liko be elektros „Prezidentas Trumpas G-7 lyderiams pareiškė, kad Krymas priklauso Rusijai, nes ten visi gyventojai šneka rusiškai“, – sakoma pranešime. Be to, „Buzzfeed“ pranešė, kad D. Trumpas negailėjo kritikos Ukrainos valdžiai ir sakė, jog „Ukraina yra viena iš korumpuočiausių valstybių pasaulyje“. Sarah Huckabee Sanders AP / Scanpix Portalo teigimu, kol kas neaišku, ar tokios pastabos reiškia oficialios JAV pozicijos pokytį Krymo ir Ukrainos klausimu, ar tai tebuvo pokštas. D. Trumpas per tą viršūnių susitikimą taip pat kritikavo savo pirmtaką Baracką Obamą, nesukliudžiusį Rusijai aneksuoti Krymo. „Obama gali šnekėti, ką panorėjęs, bet jis leido Rusijai aneksuoti Krymą“, – JAV vadovo žodžius citavo „Buzzfeed“. Prieš pat G-7 viršūnių susitikimą D. Trumpas dar pasiūlė sugrąžinti Rusiją į galingiausių pasaulio šalių klubą, tačiau kiti Didžiojo septyneto lyderiai šios idėjos nepalaikė. Baltųjų rūmų atstovė Sarah Sanders vėliau pareiškė nežinanti, ar JAV prezidentas Donaldas Trumpas G-7 šalių lyderiams iš tiesų sakė, kad laiko Krymą Rusijos teritorija.











