Visgi pasiūlymui griežtinti sankcijas Pchenjano atžvilgiu nepritaria Rusija bei Kinija. „Šįvakar Jungtinės Valstijos informavo JT Saugumo Tarybą, kad pirmadienį, rugsėjo 11-ąją, norime surengti susirinkimą ir balsavimą dėl rezoliucijos projekto, pagal kurį Šiaurės Korėjai būtų paskelbtos papildomos sankcijos“, – sakoma JAV pranešime. Vašingtonas pristatė JT rezoliucijos projektą, kuriame raginama Šiaurės Korėjai pasklebti naftos embargą, įšaldyti Pchenjano režimo lyderio Kim Jong Uno užsienio sąskaitas, uždrausti tekstilės importą ir nutraukti išmokas iš Šiaurės Korėjos atvykstantiems darbuotojams. Praėjusį sekmadienį Šiaurės Korėja išprovokavo pasaulinį aliarmą įvykdydama kol kas galingiausią savo branduolinį bandymą. Pasak Pchenjano, tai buvo vandenilinė bomba, kurią gali nešti tolimojo nuotolio raketa.











