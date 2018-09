Ilgą laiką Vašingtonas buvo JT Pagalbos ir darbų agentūros (UNRWA) didžiausias donoras, bet dabar „nebenori nešti labai neproporcingos naštos dalies“, sakoma Valstybės departamento atstovės Heather Nauert pranešime. H. Nauert sakė, kad daugiau lėšų šiai organizacijai nebebus pervedama, neskaitant sausį pervestų 60 mln. dolerių (51,5 mln. eurų). „Jungtinės Valstijos nebeskirs tolesnio finansavimo šiai nepataisomai ydingai veiklai“, – pridūrė H. Nauert. Daugelis perspėjo dėl neigiamo poveikio, kurį gali padaryti JAV sprendimas nebeskirti pinigų UNRWA. Praeitais metais Vašingtonas šios organizacijos biudžetui skyrė 350 mln. dolerių (apie 300 mln. eurų). Šį sprendimą pasmerkė tiek palestiniečiai, tiek UNRWA. „Visiškai atmetame ir smerkiame šį amerikiečių sprendimą“, – sakoma palestiniečių vyriausiojo derybininko Saebo Erekato pranešime. Jis paragino visas šalis „atmesti šį sprendimą ir suteikti visą įmanomą paramą“ UNRWA. Pati UNRWA piktinosi H. Nauert epitetais organizacijos atžvilgiu. UNRWA „reiškia gilų apgailestavimą ir nusivylimą JAV pareiškimu, kad jos nebefinansuos agentūros po dešimtmečius teiktos tvirtos politinės ir finasinės paramos“, per „Twitter“ rašė organizacijos atstovas Chrisas Gunnessas. „Kuo griežčiausiai atmetame kritiką, kad UNRWA mokyklos, sveikatos centrai ir neatidėliotinos pagalbos programos yra „nepataisomai ydingos“, – sakė jis. JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas savo ruožtu sakė, kad „visiškai pasitiki“ UNRWA, taip pat paragino kitas šalis padengti atsiradusį finansavimo stygių, kad agentūra galėtų „toliau teikti šią gyvybiškai svarbią pagalbą“. Agentūra padeda apie 5 mln. registruotų palestiniečių pabėgėlių ir rūpinasi 526 tūkst. vaikų švietimu palestiniečių teritorijose, taip pat pabėgėlių stovyklose Libane, Sirijoje ir Jordanijoje. Dėl lėšų stygiaus nuogąstaujanti UNRWA jau anksčiau perspėjo, kad jai gali tekti uždaryti visas 711 savo valdomų mokyklų. Dalis jų anksčiau buvo laikinai uždarytos.

