Pasak departamento, toks žingsnis žengtas dėl saugumo priežasčių, o ambasada Karakase esą liks atidaryta. Venesuelos vadovas Nicolas Maduro trečiadienį paskelbė nutraukiantis diplomatinius santykius su Jungtinėmis Valstijomis ir liepė iki savaitgalio šalį palikti visiems JAV diplomatams, kai šios šalies vadovas Donaldas Trumpas pareiškė pripažįstantis venesueliečių opozicijos lyderį Juaną Guaido laikinuoju prezidentu. Valstybės departamentas savo ruožtu pareiškė, kad N. Maduro neturi įgaliojimų nutraukti diplomatinius santykius su JAV.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.