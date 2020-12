Pasak jo šaltinių, nuo Covid-19 sukeliamų komplikacijų Jungtinėse Valstijose jau mirė 292 098 žmonės. Veteranų reikalų departamento duomenimis, JAV per Antrąjį pasaulinį karą neteko 291 557 kariškių. Dar 113 842 amerikiečiai žuvo ne mūšio lauke.

Kaip anksčiau informavo laikraštis „The New York Times“, trečiadienį šalyje mirė 3 011 žmonių, kuriems buvo diagnozuotas Covid-19. Ankstesnis antirekordas buvo užfiksuotas gruodžio 3 d. – 2 879 mirtys. Balandžio 15 d. per 24 valandas koronaviruso aukomis tapo 2 752 žmonės.

Johnso Hopkinso universiteto duomenimis, iki šiol Jungtinėse Valstijose nustatyta daugiau kaip 15,58 mln. užsikrėtimo atvejų, mirė 292 091 infekuotasis. Pagal abu rodiklius šalis pirmauja pasaulyje.