JAV nugaišo tigras vardu Putinas

Zoologijos sodas trečiadienį atliktą procedūrą pavadino „įprasta“, bet, „nepaisant didvyriškų veterinarų, gyvūnų sveikatos priežiūros specialistų ir zoologijos sodo darbuotojų pastangų“, 12-os metų amžiaus amūrinis tigras neišgyveno, rašo independent.co.uk.

Minesotos zoologijos sodo atstovai pridūrė, kad šiame zoologijos sode pirmieji tigrai apsigyveno daugiau nei prieš 40 metų. Per šį laikotarpį zoologijos sode gimė 44 tigrai.

With heavy hearts we share that our 12-year-old male Amur tiger passed away yesterday during a routine medical procedure despite heroic emergency efforts by our team. This is a profound loss, and we thank our staff for their dedication to the animals. https://t.co/XX3K9gqcY8 pic.twitter.com/TECZCoLtz0