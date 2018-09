Kalbėdamas lėktuve prieš kelionę po Pietų Aziją, M. Pompeo paskelbė, kad Zalmay Khalilzadas – įtakingas buvęs JAV ambasadorius – buvo paskirtas atsakingu pareigūnu už taikos procesą Afganistane. M. Pompeo užuominos apie taikymąsi su Pakistanu nuskambėjo praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Vašingtonas patvirtino planus atšaukti 300 mln. JAV dolerių (260 mln. eurų) vertės karinę paramą, nes Islamabadas nesiima „ryžtingų veiksmų“, kad paremtų Amerikos strategiją regione. Buvęs Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) direktorius, pirmąkart Vašingtono diplomatijos vadovo vaidmenyje aplankysiantis neklusnius sąjungininkus Islamabade, kurio parama yra gyvybiškai svarbi užsitęsusiame Afganistano konflikte, sako, kad atėjo metas „atversti naują puslapį“. „Taigi, pirma stotelė – Pakistanas. Ten yra naujas lyderis, taigi, norėjau su juo pasikalbėti jo kadencijos pradžioje, siekdamas perkrauti abiejų šalių santykius“, – pažymėjo valstybės sekretorius. „Be abejo, abi mūsų valstybės susiduria su daugybe iššūkių, bet tikimės, jog rasime bendrą požiūrį su naująja vadovybe ir kad galėsime kartu spęsti kai kurias mūsų bendras problemas“, – pridūrė M. Pompeo, kurį kelionės metu lydės JAV Jungtinio štabų viršininkų komiteto pirmininkas Josephas Dunfordas. Amerikiečių pareigūnai kaltina Islamabadą ignoruojant ar net bendradarbiaujant su tokiomis ekstremistų grupuotėmis kaip Afganistano Talibanas ar Haqqani tinklas. Šios grupuotės rengia atakas Afganistane iš saugių prieglobsčių palei abiejų valstybių sieną. Baltieji rūmai mano, kad Pakistano Tarpžinybinė žvalgybos agentūra ir kitos karinės institucijos jau ilgą laiką padeda finansuoti ir ginkluoti talibus ne tik dėl ideologinių priežasčių, bet ir kovodamos su didėjančia Indijos įtaka Afganistane. JAV administracija taip pat įsitikinusi, kad ryžtingesni pakistaniečių veiksmai galėtų nulemti ilgalaikio karo Afganistane baigtį. M. Pompeo leido suprasti, kad geresnių santykių su amerikiečių vyriausybe pažadėjusio siekti I. Khano paskyrimas gali suteikti naują postūmį abiejų šalių santykiams. „Manau, kad šįkart ten yra nauja vyriausybė. Visa tai įvyko gerokai prieš ministro pirmininko atėjimą į valdžią, tad tikiuosi, kad galime atversti naują puslapį ir pradėti daryti pažangą. Dabar yra realių lūkesčių“, – nurodė jis. Pasikeitęs tonas? Vėliausi M. Pompeo komentarai liudija apie pasikeitusi toną branduolinių ginklų turinčios musulmonų šalies ir jos naujojo premjero – buvusios kriketo žvaigždės, kuriam liepą atėjus į valdžią kilo susirūpinimas, kad I. Khanas toleruos teroristų grupuotes – atžvilgiu. Pasak Jungtinių Valstijų, nepaisant to, kad Pakistano rinkimų kampanija pasižymėjo tam tikrais „trūkumais“, Vašingtonas vis dėlto yra pasiruošęs bendradarbiauti su naująja vyriausybe. M. Pompeo taip pat patvirtino, kad Z. Khalilzadui, kuris praeityje dirbo JAV ambasadoriumi Kabule, Bagdade ir Jungtinėse Tautose, bus pavesta vadovauti pastangoms pasiekti taiką Afganistane. „Ambasadorius Khalilzadas prisijungs prie Valstybės departamento komandos ir padės mums vykdyti susitaikymo procesą. Jis bus pagrindinis Valstybės departamento darbuotojas, atsakingas už šias pastangas“, – pažymėjo JAV diplomatijos vadovas. M. Pompeo vėliau išskris į Indiją, kur kartu su gynybos sekretoriumi Jamesu Mattisu aptars su savo kolegomis iš Indijos virtinę aktualių gynybos ir prekybos klausimų.

