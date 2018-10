Anot Bedfordo policijos departamento, jo pareigūnai 3 val. 45 min. vietos (10 val. 45 min. Lietuvos) laiku išvyko į Katonos gyvenvietę, kur vienas iš G. Soroso rezidencijos darbuotojų atidarė įtartiną siuntinį. Šis žmogus paliko paketą šalimais esančioje giraitėje ir paskambino policijai, o ši perspėjo FTB bei Alkoholio, tabako ir šaunamųjų ginklų biurą. Pasak Bedfordo policijos, šiuo metu incidentą tiria FTB darbo grupė, atsakinga už kovą su terorizmu. FTB padalinys Niujorke per „Twitter“paskelbė, kad „atlieka tyrimą Bedforde, Niujorko valstijoje, esančioje rezidencijoje ir aplink ją. Grėsmės visuomenės saugumui nėra; šiuo metu neturime papildomų komentarų.“ G. Soroso fondas kol kas neatsakė į prašymus pakomentuoti situaciją. Šis milijardierius, praturtėjęs investuodamas į rizikos draudimo fondus, aukoja didžiules sumas liberaliąsias vertybes ginančioms organizacijoms ir neretai yra juodinamas konservatyviosios stovyklos veikėjų. G. Soroso veikla taip pat suteikė peno daugybei nepagrįstų sąmokslo teorijų. Pavyzdžiui, konservatyvieji kritikai, nepateikdami jokių įrodymų, neseniai apkaltino jį slapta finansuojant hondūriečių migrantų vilkstinę, keliaujančią į šiaurę, Meksikos ir Jungtinių Valstijų link. Kiti klaidingai kaltina filantropą bendradarbiavus su naciais Antrojo pasaulinio karo laikais, kai jis buvo vaikas ir gyveno Vengrijoje. Aktyvistai dažnai skelbia socialiniuose tinkluose jam priklausančių namų adresus Vestčesterio apygardoje, esančioje į šiaurę nuo Niujorko. Kartais tokių pranešimų autoriai siunčia G. Sorosui piktų linkėjimų. FTB vėliai pirmadienį nesureagavo į prašymus suteikti papildomos informacijos apie įtartiną siuntą.

