„Vadinamieji rinkimai Venesueloje šiandien yra nelegitimūs. Jungtinės valstijos kartu su kitomis demokratinėmis šalimis remia Venesuelos tautą, jos teisę atstovus išsirinkti laisvuose bei sąžininguose rinkimuose“, – pareiškė JAV Valstybės departamento atstovė Heather Nauert. Prognozuojama, kad velionio kairiųjų prezidento Hugo Chavezo politiniu įpėdiniu laikomas Nicolas Maduro be didesnio vargo pasieks antrąją kadenciją per opozicijos boikotuojamus ir didžiosios tarptautinės bendruomenės dalies smerkiamuose rinkimuose. Prezidentą gali rinkti 20,3 mln. Venesuelos gyventojų, o dar 107 tūkst. šios šalies piliečių galės balsuos užsienyje. Ekspertai prognozuoja menką rinkėjų aktyvumą, kuris leis N. Maduro kontroliuoti rinkimų baigtį. Prezidento rinkimai Venesueloje vyksta dėl gilios ekonomikos krizės, kuri skatina venesueliečių nepasitenkinimą ir smurtinius protestus. Prezidento rinkimai šioje šalyje paprastai vyksta gruodį, tačiau šiemet įtakinga provyriausybinė šalies asamblėja paankstino rinkimus, užklupdama susiskaldžiusią ir nusilpusią opoziciją nepasiruošusią. Balsavimas baigsis 18 val. vietos laiku (pirmadienį 1 val. Lietuvos laiku).

