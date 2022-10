JAV mokykloje nušauti du žmonės

Per šaudynes mokykloje Jungtinių Valstijų Sent Luiso mieste užpuolikas nužudė mažiausiai du žmones ir kelis sužeidė. Aukos yra paauglė ir suaugusi moteris, pirmadienį sakė miesto Misūrio valstijoje policijos vadas Michaelis Sackas. Užpuolikas nušautas per susišaudymą su policija.