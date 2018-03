Remiantis Mičigano centrinio universiteto pranešimu, nė vienas iš universiteto bendrabutyje žuvusių žmonių nėra šio universiteto studentas. Daugiau informacijos apie incidento aukas nepateikiama. Kiti žmonės nenukentėjo. „Per šaudynes universiteto miestelyje Kambel Hole šį rytą buvo mirtinai sužeisti du asmenys. Žuvusieji nėra studentai. Policija mano, kad viskas prasidėjo nuo buitinio konflikto“, sakoma universiteto pranešime. Taip pat nurodoma, kad įtariamasis šaulys yra Jamesas Ericas Davisas, „juodaodis, maždaug 19 metų amžiaus“. Policijos pareigūnai apsupo universiteto miestelį, virš jo skraido sraigtasparniai. Maunt Plezanto, kuriame yra tas studentų miestelis, anksčiau informavo, kad įtariamasis yra juodaodis, bei perspėjo, jog jis „ginkluotas ir pavojingas“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.