Artėdama prie JAV Meksikos įlankos pakrantės „Gordon“ sustiprėjo, o jos nešamų vėjų greitis siekė 110 km per valandą. Nacionalinis uraganų centras nurodė, kad audros centras buvo maždaug už 125 km į pietryčius nuo Biloksio Misisipėje ir maždaug už 115 km į pietus nuo Mobilio Alabamoje, kur prieš sutemstant ėmė pliaupti smarkus lietus ir pakilo stiprus vėjas. Antradienį vakare „Gordon“ pasiekus pakrantę, daugiau nei 27 tūkst. vartotojų liko be elektros. Daugiausiai elektros tiekimo sutrikimų buvo fiksuota Alabamos pakrantės rajonuose ir Floridos Panhandlo vakaruose aplink Pensakolą. Be elektros taip pat buvo keli šimtai namų ūkių Misisipės pietryčiuose. Pensakoloje audra pareikalavo vienos gyvybės: ant namelio ant ratų užvirtus medžiui žuvo vaikas, pranešė Nacionalinė meteorologijos tarnyba. Audrai artėjant prie Mobilio uostamiesčio čia staigiai sutemo. Įprastai garsiai šurmuliuojanti miesto pramogų zona greitai ištuštėjo ir netrukus pasipylė smarkus lietus. Prognozuota, kad audrai slenkant vakarų kryptimi Naujojo Orleano link, oro sąlygos dar pablogės, o „Gordon“ galbūt sustiprės iki uragano. Tokiu atveju tai būtų jau antrasis šiam regionui smogęs uraganas per mažiau nei vienų metų laikotarpį. Visose Misisipės ir Alabamos pakrančių teritorijose buvo paskelbtas įspėjimas dėl uragano ir nurodyta, kad „Gordon“ gali tapti 1-osios kategorijos audra. Nacionalinis uraganų centras prognozavo, kad JAV Meksikos įlankos pakrantėje dėl „gyvybei pavojingos“ audros gali kilti iki pusantro metro aukščio bangų. Gyventojai taip pat įspėti apie potvynių pavojų. Prognozuojama, kad audrai judant link Arkanzaso kai kuriuose JAV Meksikos įlankos pakrantės rajonuose iki ketvirtadienio vakaro gali iškristi iki 20 cm kritulių. Meteorologai prognozavo, jog dar prieš „Gordon“ pasiekiant sausumą jos vėjų greitis gali sustiprėti iki 120 km per valandą – ribos, kai audra jau laikoma uraganu. Pastarąjį kartą uraganas – „Nate“ – Jungtinėms Valstijoms smogė pernai spalį. Tąsyk Biloksį užgriuvusios stichijos vėjų greitis siekė 120 km per valandą. Alabamos, Misisipės ir Luizianos gubernatoriai paskelbė nepaprastąją padėtį, kad būtų lengviau mobilizuoti išteklius ir į pagalbą pasitelkti Nacionalinės gvardijos karius. Misisipėje dėl audros buvo uždaryta daugiau nei dešimt pakrantėje esančių lošimo namų. Taip pat buvo evakuoti mažiausiai 54 naftos ir dujų gavybos platformų darbininkai. „Gordon“ nėra vienintelė meteorologų stebima audra. Už maždaug 3 900 km nuo JAV stebimas atogrąžų ciklonas „Florence“. Taip pat prognozuojama, kad dar viena audra gali susiformuoti netoli Afrikos pakrantės ir slinkti į rytus. Nacionalinis uraganų centras nurodė, jog kol kas dar anksti pasakyti, ar kuri nors iš šių audrų padarys žalos sausumoje.

