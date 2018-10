JAV loterijos laimėtojas išlošė pusantro milijardo dolerių

Organizatorių pranešime sakoma, kad po antradienio vakarą įvykusio laimingų skaičių traukimo paaiškėjo, jog bilietas, kuriame sutampa visi šeši skaičiai, buvo parduotas Pietų Karolinoje. Kai kuriose valstijose bilietų skaičiavimas dar nėra baigtas, ir jeigu atsirastų keli laimėtojai, rekordinio „aukso puodo“ suma būtų po lygiai jiems padalyta. „Mega Millions“ didžiojo prizo suma kaupėsi nuo liepos, kai viena bendradarbių grupė iš Kalifornijos bendrai išlošė 543 mln. dolerių. Ankstesnis didžiausias „Mega Millions“ didysis prizas – 656 mln. dolerių – buvo išloštas 2012 metais; tąsyk jis buvo padalytas trims laimėtojams. Visų laikų didžiausio JAV prizo rekordas priklauso kitai loterijai – „Powerball“: 2016 metų liepą vienam jos laimėtojui atiteko 1,586 mlrd. dolerių. Pažymima, kad įvardijama didžioji „aukso puodo“ suma taikoma tik tuo atveju, jeigu laimėtojas sutinka, kad ji bus išmokėta per 30 metų. Jeigu laimėtojas nuspręstų atsiimti pinigus iškart, jis gautų tik 913 mln. dolerių (795 mln. eurų). Tikimybė laimėti ankstesnį „Mega Millions“ didįjį prizą buvo viena iš 303 milijonų, bet tikimybė, kad laimėtojas atsiras per skaičių traukimą antradienio vakarą buvo apie 75 procentai. Pasak ekspertų, loterijos bilietus daugiausiai perka mažas pajamas gaunantys gyventojai.

