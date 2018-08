Iniciatyvai vadovavo laikraštis „The Boston Globe“, paskelbęs kreipimąsi į visuomenę kartu su grotažyme #EnemyofNone (#NiekamNePriešas), kurį panaudojo per 200 laikraščių visoje šalyje.

„Šiandien Jungtinėse Valstijose turime prezidentą, kuris sukūrė mantrą, kad žiniasklaidos atstovai, akivaizdžiai nepalaikantys dabartinės JAV administracijos politikos, yra „liaudies priešai“, – teigiama leidinio redakcijos straipsnyje.

„Tai vienas iš daugybės melų, kuriuos paskleidė šis prezidentas tarsi senų laikų šarlatanas, metęs į viltingą minią „stebuklingų“ dulkių ar vandens“, – priduriama „Žurnalistai nėra priešai“ pavadintame tekste.

„The Boston Globe“ teigimu, D. Trumpo veiksmai taip pat skatina autoritarinius lyderius, tokius kaip Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ar Turkijos vadovas Recepas Tayyipas Erdoganas, elgtis su žurnalistais lyg su priešais.

Vajus buvo surengtas, D. Trumpui atkakliai tvirtinant, jog pagrindinės žiniasklaidos priemonės, skelbiančios kritiškus straipsnius apie jį, skleidžia „netikras žinias“.

Laikraštis „The New York Times“ – vienas dažniausių D. Trumpo kritikos taikinių – paskelbė septynių pastraipų redakcinį straipsnį, pavadintą „LAISVAJAI ŽINIASKLAIDAI REIKIA JŪSŲ“. Jame teigiama, kad žmonės yra teisūs, kai kritikuoja žiniasklaidą, pavyzdžiui, už klaidas reportažuose.

„Tačiau tikinti, kad tiesos, kurios jums nepatinka, yra „melagingos naujienos“ yra pavojinga mūsų demokratijos šerdžiai. Be to, vadinti žurnalistus „liaudies priešais“ yra pavojinga, taškas“, – rašo „The New York Times“.

Prie kampanijos prisijungė ir kiti laikraščiai visoje šalyje, gindami savo vaidmenį visuomenėje – nuo tiesos puoselėjimo iki žmonių laiko taupymo.

„Tikrieji liaudies – ir demokratijos – priešai yra tie, kas mėgina uždusinti tiesą, juodindami ir demonizuodami pasiuntinį“, – tikino Ajovos valstijos leidinys „Des Moines Register“.

Pats D. Trumpas ketvirtadienį su nauja jėga užsipuolė žiniasklaidą.

„MELAGINGŲ NAUJIENŲ ŽINIASKLAIDA YRA OPOZICIJOS PARTIJA. Tai labai blogas dalykas mūsų Didingai Šaliai... BET MES LAIMIME!“ – socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė Baltųjų rūmų šeimininkas.