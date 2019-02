M. Whitakeris taip pat sakė nesikalbėjęs apie šį tyrimą su prezidentu Donaldu Trumpu ar Baltųjų rūmų aukšto rango pareigūnais. Laikinasis generalinis prokuroras kalbėjo per audringą posėdį demokratų dominuojamų Atstovų Rūmų Teismų komitete. M. Whitakeris prižiūrėjo R. Muellerio tyrimą nepaisydamas darbo etikos pareigūnų patarimo nusišalinti. Jis liudijo tikriausiai baigiantis jo darbui Teisingumo departamento vadovo poste – Senato teismų komitetas ketvirtadienį pritarė prezidento D. Trumpo pasiūlymui, kad naujuoju šalies generaliniu prokurorų taptų Williamas Barras.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.