„Nėra pateisinimo šiam atsakui“, - sakė H. Nauert, komentuodama Maskvos žingsnį, kuris yra reakcija į JAV sprendimą išsiųsti 60 rusų, dirbančių Rusijos žvalgybai. Todėl, anot atstovės, mainais išsiųsti JAV diplomatus nėra derama priemonė. H. Nauert, be to, pabrėžė, kad Rusija neturėtų užimti aukos vaidmens.

Maskva nurodė, kad 60 JAV diplomatų per savaitę turi palikti Rusiją. Be to, nuspręsta uždaryti amerikiečių konsulatą Sankt Peterburge.

Diplomatinio ginčo priežastis yra nuodų ataka prieš buvusį rusų agentą Sergejų Skripalį ir jo dukterį Juliją kovo pradžioje Pietų Anglijoje. Tai komentuodama, H. Nauert sakė: Rusija šiuo įžūliu cheminio ginklo išpuoliu izoliuoja save“. Jos teigimu, nėra abejonių dėl Rusijos sąsajų.

Rusijos sprendimas išsiųsti diplomatus rodo, kad Maskva šiuo metu nėra suinteresuota santykių gerinimu, kalbėjo H. Nauert. Ji, be to, apkaltino Rusiją remiant Basharo al Assado režimą Sirijoje ir taip prailginant kovas pilietinio karo alinamoje šalyje.

DELFI primena, kad 66 metų rusas S. Skripalis ir 33-ejų jo duktė Julija kovo 4-ąją buvo rasti ant suolelio be sąmonės Solsberio mieste į pietvakarius nuo Londono. Jie su gyvybei pavojingais apsinuodijimo simptomais buvo nuvežti į ligoninę. Vėliau žiniasklaida juos įvardijo – tai buvo buvęs GRU pulkininkas S. Skripalis ir jo duktė Julija.

Nukentėjusieji buvo nugabenti į ligoninę. Taip pat nukentėjo policininkas, pirmas atvykęs į incidento vietą.

S. Skripalis 2004 metais Rusijoje buvo suimtas ir apkaltintas šnipinėjimu Didžiosios Britanijos naudai. 2006 metais jis buvo nuteistas 13 metų kalėti. 2010 metais Rusijai ir JAV apsikeitus šnipais, S. Skripalis gavo prieglobstį Didžiojoje Britanijoje.

Tyrimo metu paaiškėjo, kad S. Skripalis ir jo dukra buvo apnuodyti chemine medžiaga, vadinama „Novičiok“. Vienas aukštas pareigas Sovietų Sąjungos karinėse pajėgose ėjęs patarėjas „Novičiok“ serijos preparatus kitados pavadino politiniais ginklais ir ypač akcentavo galingą moralinį bei psichologinį jų poveikį.

Didžioji Britanija dėl S. Skripalio apnuodijimo kaltina Rusiją. Britus palaikė ir kitos Vakarų šalys. Dauguma ES šalių, JAV, Kanada, Australija ir kitos šalys nusprendė iš šalies išsiųsti po diplomatine priedanga dirbančius rusų žvalgybos pareigūnus.