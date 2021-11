JAV kosmoso legendos Shepardo duktė skris į kosmosą

Vyriausioji pirmojo amerikiečių astronauto duktė bus gruodžio 9-ąją planuojamo skrydžio garbės viešnia, antradienį pranešė „Blue Origin“.

„Didžiuojuosi savo tėvo palikimu“, - sakė L. Shepard Churchley kompanijos vaizdo įraše.

A. Shepardas 1961 metų gegužės 5-ąją tapo pirmuoju JAV astronautu, pakilusiu į kosmosą. Tai jis padarė praėjus 23 dienoms po to, kai pirmąjį žmogų – Jurijų Gagariną - į kosmosą nusiuntė tuometinė Sovietų Sąjunga. A. Shepardas, be to, buvo penktasis žmogus, pabuvojęs Mėnulyje. Jis mirė 1998-aisiais.

„Blue Origin“ raketa A. Shepardo garbei pavadinta „New Shepard“.

Garbės svečias gruodžio 9 dienos skrydyje bus ir žinomas JAV žurnalistas Michaelis Strahanas, kuris stotyje ABC veda rytinę laidą „Good Morning America“. Kartu į kosmosą kils keturi bilietus įsigiję asmenys.