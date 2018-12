Kelios svarbios agentūros nutraukė darbą šeštadienį 0 val. 1 min. Vašingtono (7 val. 1 min. Lietuvos) laiku, nors Kapitolijuje tęsėsi paskutinės minutės derybos tarp Baltųjų rūmų pareigūnų ir abiejų partijų Kongreso lyderių. D. Trumpas tvirtai užsibrėžė išpildyti pažadą skirti 5 mlrd. dolerių tvoros prie JAV sienos su Meksika statyboms. Demokratai prieš šį projektą yra griežtai nusistatę, o nesugebėjimas rasti bendros kalbos reiškia, kad dešimčių federalinių įstaigų finansavimas nutrūko šeštadienio vidurnaktį. Šis uždarymas – jau trečias šiais metais, bet kol kas neaišku, kiek jis truks. D. Trumpas penktadienį vakare išreiškė viltį, kad tokia padėtis „ilgai netruks“, nors anksčiau tvirtino esąs pasiruošęs ilgam uždarymui. Padėtis atrodo bloga: metų pabaigos švenčių laikotarpiu apie 800 tūkst. federalinių darbuotojų turės išeiti neapmokamų atostogų arba dirbti be atlyginimo. Tačiau netgi perspektyva, kad didelė dalis vyriausybės darbuotojų negaus atlyginimų, nepaskatino įstatymų leidėjų arba prezidento imtis veiksmų.

