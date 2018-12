Niujorkui atstovaujantis J. Nadleris sausio mėnesį, kai demokratai perims Atstovų Rūmų kontrolę, turi tapti Teismų komiteto pirmininku. Pasak jo, D. Trumpas „apsistatė sukčiais“ ir dalyvavo didžiuliame „sąmoksle prieš amerikiečius“, kad laimėtų 2016 metų prezidento rinkimus. Televizijai CNN J. Nadleris sakė, kad Kongresas turi nuspręsti, „kokiu laipsniu yra svarbūs“ kaltinimai D. Trumpui ir kad apkalta turi būti inicijuota „tik rimtų įstatymo pažeidimų atveju“. Tokią nuomonę J. Nadleris išdėstė praėjus porai dienų po to, kai federaliniai prokurorai buvusį D. Trumpo advokatą Michaelą Coheną apkaltino organizavus 280 tūkst. dolerių (246 tūkst. eurų) išmokas dviem moterims, tvirtinusioms, jog daugiau kaip prieš dešimtmetį jos turėjo intymių ryšių su D. Trumpu. Kaip teigiama, pinigai joms buvo sumokėti už tylą, artėjant 2016 metų prezidento rinkimams. Tuo pačiu prokurorai pareiškė, kad D. Trumpas nurodė sumokėti šiuos pinigus ir tai koordinavo. J. Nadlerio nuomone, jei šie teiginiai dėl D. Trumpo yra tiesa, tai jie, „be abejo, gali tapti pagrindu apkaltai“. D. Trumpas jau atmetė naujus kaltinimus dėl pinigų išmokėjimo pornofilmų aktorei Stormy Daniels ir buvusiam žurnalo „Playboy“ modeliui Karen McDougal. Jis taip pat neigia kaltinimus, kad jo rinkimų štabas turėjo kontaktų su Rusija.

