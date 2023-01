JAV Kongrese – šimtmetį neregėta sumaištis

Kalifornijai atstovaujančiam K. McCarthy reikėjo paprastos balsų daugumos, kad jis būtų išrinktas Atstovų Rūmų pirmininku – trečiu pagal svarbą JAV pareigūnu po prezidento ir viceprezidento.

Tačiau pirmą kartą per šimtmetį respublikonams nepavyko išrinkti pirmininko per pirmuosius tris balsavimo turus.

Atstovų Rūmų kontrolę perėmusi Respublikonų partija, užuot šventusi, įsivėlė į kovą dėl pirmininko išrinkimo, galinčią dar labiau padidinti vidaus nesutarimus ir pakenkti K. McCarthy politinei karjerai.

57-erių kandidatui reikėjo 218 balsų žemuosiuose rūmuose, kur po pernai įvykusių kadencijos vidurio rinkimų respublikonai turi 222 vietas ir nedidelę persvarą prieš 212 mandatų turinčius demokratus.

Tačiau K. McCarthy nepavyko suvaldyti partijos maištininkų, įskaitant kelis svarbius buvusio prezidento Donaldo Trumpo sąjungininkus, ir jis sulaukė 19 balsų „prieš“ savo paties stovykloje per du pirmuosius balsavimus. Per trečią balsavimą prieš jį balsavo 20 respublikonų.

Jo pozicijos buvo tokios silpnos, kad jis per visus tris pirmuosius balsavimus pralaimėjo demokratų mažumos lyderiui Hakeemui Jeffriesui, tačiau beveik neabejotina, kad galiausiai Atstovų Rūmų pirmininko plaktukas vis tiek atiteks kuriam nors respublikonui.

K. McCarthy seniai troško šių pareigų, tačiau 2015 metais pasitraukė iš kovos dėl daugybės klaidų ir dešiniojo sparno maišto.

Tolesni žingsniai

Šį kartą jis vėl buvo suklupdytas kraštutinių dešiniųjų maištininkų, nors po to, kai perėmė Atstovų Rūmus, nusilenkė jų raginimams inicijuoti agresyvius tyrimus demokratų, įskaitant prezidentą Joe Bideną, atžvilgiu.

Įstatymų leidėjai sutiko padaryti pertrauką iki trečiadienio, nuolat didėjant respublikonų ryžtui per naktį persigrupuoti, išsilaižyti žaizdas ir parengti strategiją, kaip katastrofišką pralaimėjimą paversti mažai tikėtina, reputaciją gelbstinčia pergale.

„Realybė tokia, kad respublikonas Kevinas McCarthy neturi balsų“, – teigė Floridos atstovas Byronas Donaldsas pareiškime prieš pertrauką, ragindamas partijos narius „padaryti mažą pertrauką ir susitelkti“ ieškant proveržio.

Pastarąjį kartą Atstovų Rūmų pirmininkui išrinkti daugiau nei vieno turo prireikė prieš šimtmetį, 1923 metais. Tuo metu 1855 metais per du mėnesius įvyko 133 balsavimo dėl pirmininko turai.

K. McCarthy, kuris stengėsi, kad nedidelės grupelės nesitrauktų iš salės ir nevestų savo derybų – iš pradžių planavo laikyti narius salėje ir balsuoti tol, kol jam pavyks laimėti.

Tačiau kai kurie įstatymų leidėjai ir K. McCarthy palaikantys darbuotojai dieną pradėjo sakydami, kad jis turėtų pasitraukti, jei nesugebės užtikrinti posto antrajame ture, pranešė JAV žiniasklaida.

Tikimasi, kad trečiadienį nuo vidurdienio (19 val. Lietuvos laiku) Atstovų Rūmai rengs tolesnius balsavimus, kol kas nors surinks daugumą, ir neatmestina, kad gali iškilti naujas kandidatas, kurio antradienio procese nebuvo.

Lojalumas D. Trumpui

Viena iš kliūčių K. McCarthy išrinkimui buvo kai kurių jo partijos kraštutinių dešiniųjų narių nuomonė, kad jis nėra pakankamai lojalus D. Trumpui, kuris, po pralaimėjimo J. Bidenui 2020 metais, lapkritį pareiškė vėl sieksiąs prezidento posto.

Iki pertraukos neatsirado jokios patikimos respublikonų alternatyvos K. McCarthy, nors viena iš akivaizdžių pavardžių būtų naujasis Atstovų Rūmų daugumos lyderis Steve'as Scalise'as, K. McCarthy šalininkas, kuris vis dėlto aiškiai parodė, kad turi savų ambicijų.

Vis dėlto K. McCarthy priešiška stovykla veikiausiai laikytų S. Scalise'ą nedaug besiskiriantį nuo pastarojo.

K. McCarthy, kuris nepakluso Atstovų Rūmų komisijos, tiriančios 2021 metų išpuolį Kapitolijuje, šaukimui liudyti, jau pažadėjo griežtosios linijos šalininkams atlikti tyrimus dėl J. Bideno šeimos ir administracijos, taip pat FTB ir CŽA.

Tačiau kuo toliau jis bus laikomas nusileidžiančiu dešiniesiems, tuo labiau tikėtina, kad jis atstums nuosaikiuosius ir sukels atvirą karą tarp Senato ir Atstovų Rūmų respublikonų.

Vis dėlto Kongreso respublikonams antradienį ne viskas klostėsi niūriai.

Antradienį pirmąkart susirinko ir naujos sudėties Senatas, o respublikonų mažumai vadovaujantis Mitchas McConnellas pagerino ilgiausiai Senatui vadovaujančio asmens rekordą.

„Respublikonų partijoje tiek daug nereikalingos sumaišties“, – po to, kai antradienio vakarą buvo paskelbta pertrauka Atstovų Rūmų posėdyje, D. Trumpas parašė socialiniame tinkle „Truth Social“, dėl vidaus nesutarimų kaltindamas būtent M. McConnellą, bet neminėdamas K. McCarthy ar chaoso Atstovų Rūmuose.

K. McCarthy sako turintis D. Trumpo paramą

JAV Atstovų Rūmų respublikonai trečiadienį antrą naujos sudėties Kongreso darbo dieną pradės panašiai kaip ir pirmąją, jų lyderiui K. McCarthy bandant tapti Atstovų Rūmų pirmininku.

Atstovų Rūmai trečiadienį renkasi susidarius aklavietei, iš esmės privertusiai atidėti visus kitus reikalus.

„Aš šiandien yra ta diena, kokios norėjau? Ne“, – vėlai antradienį Kapitolijuje, po virtinės susitikimų už uždarų durų, žurnalistams sakė K. McCarthy.

Jo teigimu, D. Trumpas nori, kad jis tęstų kovą, ir pasakė jam nutraukti Atstovų Rūmų respublikonų sumaištį bei sutelkti partiją.

Buvęs prezidentas „nori matyti respublikonus susivienijusius, galinčius pasiekti kaip tik tuos dalykus, kuriuos sakėme padarysiantys“, tvirtino K. McCarthy.

Paklaustas, ar pasitrauks, jis atsakė: „To nebus.“

Chaotiška naujos sudėties Kongreso darbo pradžia rodo, kokie sunkumai laukia Atstovų Rūmų kontrolę perėmusių respublikonų. Be pirmininko Atstovų Rūmų negalima galutinai suformuoti – negalima prisaikdinti jų narių, paskirti komitetų pirmininkų, pradėti procedūrų ir tyrimų dėl J. Bideno administracijos darbo.

Pirmoji Kongreso darbo diena paprastai būna šventiška, tad ten taip pat lūkuriavo įstatymų leidėjų šeimų nariai, o kilus chaosui vaikai žaidė praėjimuose ar muistėsi tėvų rankose.

Kol kas visiškai neaišku, kaip K. McCarthy galėtų patraukti savo pusėn dešiniojo sparno konservatorius, nepritariančius jo vadovavimui. Norint tapti Atstovų Rūmų pirmininku, paprastai reikia daugumos – bent 218 – balsų, bet šis skaičius gali būti ir mažesnis, jei dalis narių nedalyvauja ar susilaiko per balsavimą. Atrodo, kad K. McCarthy svarsto tokią strategiją.

Per tris pirmuosius balsavimus K. McCarthy gaudavo ne daugiau kaip po 203 balsus – prieš jį balsuodavo iki 20 iš 222 Rūmų respublikonų.

„Kevinas McCarthy nebus pirmininkas“, – pareiškė vienas iš maištaujančių respublikonų, Virdžinijai atstovaujantis Bobas Goodas.

Naujos kartos konservatyvūs respublikonai, kurių daugelis palaiko D. Trumpo darbotvarkę „Padarykime Ameriką vėl didžią“ (angl. Make America Great again, MAGA), nori sugriauti nusistovėjusią tvarką Vašingtone ir siekia neleisti K. McCarthy iškilti be nuolaidų dėl jų prioritetų.

Kraštutinių dešiniųjų iššūkis daugeliu atžvilgiu primena praėjusį kartą, kai respublikonai perėmė Atstovų Rūmų kontrolę – tuomet, po 2010 metų kadencijos vidurio rinkimų, ultrakonservatyvaus „Arbatėlės“ sparno atstovai nustatinėjo griežtą politiką ir privertė nutraukti vyriausybės institucijų darbą.

Balsavimų spektakliui užsitęsus, K. McCarthy šalininkai ragino prieštaraujančiuosius paremti jo kandidatūrą.

„Visi atėjome čia nudirbti darbų“, – kalboje dėl K. McCarthy kandidatūros iškėlimo sakė respublikonas Steve'as Scalise'as. Jis ragino kolegas nutraukti protestą.

Peikdamas demokratų prezidento J. Bideno darbotvarkę S. Scalise'as, kuris galėtų tapti kompromisiniu partijos kandidatu, sakė: „Negalime pradėti spręsti šių problemų, kol neišrinksime Kevino McCarthy kitu... [Atstovų Rūmų] pirmininku.“

Tačiau besipriešinantys respublikonai privertė surengti trečią balsavimą, o tada respublikonų lyderiai skubiai paskelbė pertrauką.

„Amerikos žmonės stebi, ir tai yra gerai“, – sakė Teksasui atstovaujantis respublikonas Chipas Roy, alternatyviu kandidatu iškėlęs konservatorių Jimą Jordaną iš Ohajo.

J. Jordaną, buvusį K. McCarthy varžovą, o dabar – jo šalininką, konservatoriai į pirmininkus stūmė du kartus, bet neatrodo, kad jis pats norėtų šio darbo. Per debatus J. Jordanas, kuris galėtų tapti Teismų komiteto pirmininku, ragino kolegas balsuoti už K. McCarthy ir sakė: „Turime susitelkti aplink jį.“

19 – o vėliau ir 20 – respublikonų balsavo ne už K. McCarthy, o už kitus žmones. Per pirmą balsavimą balsų gavo Andy Biggsas iš Arizonos, J. Jordanas ir kiti, o per kitus du balsavimus „maištininkai“ balsavo už J. Jordaną.

„Svarstoma viskas“

Nesutarimai dėl K. McCarthy brendo nuo lapkričio rinkimų. Nepritariančiųjų stovyklai vadovauja konservatyvi „Laisvės“ frakcija, mananti, kad K. McCarthy nėra nei pakankamai konservatyvus, nei pakankamai griežtas kovoti su demokratais.

Kad užsitikrintų paramą, K. McCarthy jau sutiko su daugeliu „Laisvės“ frakcijos reikalavimų suteikti žemesnio rango nariams didesnę įtaką priimant įstatymus. 2015-aisiais K. McCarthy pasitraukė iš kovos dėl Atstovų Rūmų pirmininko posto, nesugebėjęs patraukti savo pusėn konservatorių.

Vėlai antradienį į posėdžių kambarius Kapitolijuje buvo nešamos picos, sumuštiniai ir takai, K. McCarthy šalininkams ir priešininkams po balsavimų aiškinantis, kaip išsirinkti pirmininką.

