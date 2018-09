Rugpjūčio pradžioje šį įstatymą patvirtino Senatas, o dabar jis bus perduotas pasirašyti JAV prezidentui Donaldui Trumpui, penktadienį pranešė interneto svetainė NEWSru.co.il. Šio įstatymo iniciatoriai siekė, kad susitarimas dėl karinės pagalbos būtų apsaugotas nuo nesutarimų planuojant biudžetą ateityje, nepriklausomai nuo to, kokia bus Kongreso sudėtis ir kas vadovaus šaliai. Todėl pagal naują įstatymą JAV parama Izraeliui yra atskiriama nuo kasmetinio valstybės biudžeto. Įstatymas taip pat leidžia prezidentui numatyti 1 mlrd. JAV dolerių rezervą ginkluotei ir su Izraeliu sukurti bendrą programą kovai su bepiločiais lėktuvais. Pagal karinės pagalbos susitarimą, nuo 2019 iki 2028 metų JAV skirs Izraeliui 38 mlrd. JAV dolerių. Savo ruožtu Izraelis atsisakys galimybės kreiptis į JAV Kongresą papildomos paramos.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.