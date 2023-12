Šis stulbinantis nuosprendis, kurį D. Trumpo komanda pareiškė apskųsianti, iš karto susilaukė respublikonų smerkimo. Jis taikomas tik pirminiams rinkimams Kolorade ir yra pirmasis virtinėje teisinių procesų visoje šalyje, kuriame buvo sėkmingai pasiremta JAV Konstitucijos 14-ąja pataisa, draudžiančia eiti pareigas bet kuriam asmeniui, anksčiau davusiam priesaiką saugoti šalį, tačiau vėliau įsivėlusiam į maištą.

„Teismo dauguma pagal Jungtinių Valstijų Konstitucijos 14-osios pataisos 3-iąjį straipsnį nusprendė atimti iš prezidento D. Trumpo teisę eiti prezidento pareigas, – pareiškė Kolorado Aukščiausiasis Teismas. – Kadangi jis diskvalifikuojamas, pagal Kolorado valstybės sekretoriaus Rinkimų kodeksą būtų neteisėta įtraukti jį į kandidatų sąrašą pirminių prezidento rinkimų biuletenyje.“

Vienas žemesnės instancijos teismas anksčiau buvo nusprendęs, kad nors D. Trumpas akivaizdžiai prisidėjo prie sausio 6-osios riaušių, prezidento biuras nebuvo įtrauktas į renkamų pozicijų, kurias paveikia 14-oji pataisa, sąrašą.

Noah Bookbinderis iš organizacijos „Citizens for Responsibility and Ethics in Washington“, kuri pateikė ieškinį, socialiniuose tinkluose pasveikino naujausią nuosprendį ir pavadino jį „svarbia akimirka demokratijai“. „Jis ne tik istorinis ir pagrįstas, o ir būtinas, siekiant apsaugoti demokratijos ateitį mūsų šalyje. Mūsų Konstitucijoje aiškiai pabrėžiama, kad tiems, kurie sulaužo savo priesaiką užpuldami mūsų demokratiją, draudžiama tarnauti vyriausybėje“, – nurodė N. Bookbinderis.

Teismas sustabdė savo nuosprendį iki sausio 4 d., tikėdamasis, kad JAV Aukščiausiajam Teismui bus pateiktas skundas, kurio D. Trumpo komanda iškart pareiškė sieksianti.

„Mes greitai pateiksime skundą Jungtinių Valstijų Aukščiausiajam Teismui ir prašysime atidėti šį nedemokratišką sprendimą“, – pranešime cituojamas D. Trumpo kampanijos atstovas Stevenas Cheungas. Pasak jo, „demokratų paskirta“ kolegija Kolorade esą vykdė „(George‘o) Sorošo finansuojamą kairiojo sparno grupės schemą kištis į rinkimus apgaviko Joe Bideno vardu“.

„Demokratų partijos lyderiai yra apimti paranojos dėl didėjančios, dominuojančios prezidento D. Trumpo persvaros apklausose. Jie prarado pasitikėjimą žlugusia J. Bideno kadencija ir dabar daro viską, ką gali, kad neleistų amerikiečių rinkėjams išmesti juos iš valdžios kitą lapkritį“, – tvirtino S. Cheungas.

Kolorade priimtas nuosprendis yra vienas iš kelių su 14-ąja pataisa susijusių ieškinių prieš D. Trumpą visoje šalyje.