JAV ketvirtą dieną iš eilės skelbia apie rekordinius koronaviruso atvejų skaičius

Bendras užsikrėtusiųjų skaičius, agentūros „Reuters“ duomenimis, pasiekė 9,91 mln. Mirčių per parą padaugėjo daugiau kaip 1 000 ir dabar šis skaičius viršija 237 000. Be to, Teksasas tapo pirmąja JAV valstija, kurioje atvejų skaičius perkopė milijoną.

Toliau eina Kalifornija su daugiau kaip 950 000 patvirtintų atvejų. Pasaulyje tik devynios šalys fiksavo daugiau infekcijos atvejų nei 29 mln. gyventojų turintis Teksasas. Šiai valstijai tenka 10 proc. visų užsikrėtimų JAV.

JAV yra labiausiai pandemijos paveikta pasaulio šalis.