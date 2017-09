„Jei jūs negalite efektyviai patikrinti žmonių, kad būtų žinoma, kas atvyksta į mūsų šalį, tai jūs neturite leisti žmonėms iš tos šalies atvykti“, – JAV televizijos ABC eteryje sekmadienį sakė Herbertas Raymondas McMasteris.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas, anksčiau komentuodamas teroristinę ataką Londone metropolitene, pareiškė, jog turi gerokai sugriežtėti draudimai užsieniečių pateikimui į Jungtines Valstijas.

„Įvažiavimui (užsieniečių – red.) draudimai turi būti gerokai platesni, griežtesni, konkretesni“, – „Twitter“ mikrotinklaraštyje rašė JAV prezidentas.

The travel ban into the United States should be far larger, tougher and more specific-but stupidly, that would not be politically correct!