„Šis sprendimas atspindi prastėjančią padėtį Venesueloje, taip pat išvadą, kad JAV diplomatų buvimas ambasadoje varžo JAV politiką“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė M. Pompeo. Sausio 24 dieną Valstybės departamentas nurodė visiems nepagrindines pareigas atliekantiems JAV vyriausybės darbuotojams išvykti iš sunkią ekonomikos krizę išgyvenančios Venesuelos, kurios prezidentas Nicolas Maduro kovoja dėl valdžios su opozicijos lyderiu Juanu Guaido. Tą dieną departamentas taip pat paragino visus Venesueloje gyvenančius amerikiečius palikti šalį.

