JAV turi apie 28 500 karių, dislokuotų Pietų Korėjoje, o regiono oro erdvę ir jūras nuolat stebi didelės amerikiečių pajėgos. „Iš kariuomenės, Gynybos departamento pusės nebuvo jokių pokyčių dėl mūsų pozicijos ir mūsų pasiryžimo būti pasirengusiems kovoti“, – sakė Pentagono atstovas pulkininkas Robas Manningas (Robas Maningas). Savaitgalį Kim Jong Unas paskelbė sustabdysiantis branduolinius ir raketų bandymus, be to, uždarysiantis branduolinių bandymų objektą, nes Pchenjanui esą nebereikia branduolinių bandymų ar tarpžemyninių balistinių raketų bandomųjų paleidimų. R. Manningas sakė, kad, nepaisant šio pareiškimo, JAV nepakeitė savo sąlygų „su reikalavimu dėl visiško, negrįžtamo ir patikrinamo Korėjos pusiasalio denuklearizavimo“. Pietų Korėjos gynybos ministerija informavo, kad pirmadienį buvo nutrauktas propagandos transliavimas Šiaurės Korėjos kariams per garsiakalbius. Tai, anot ministerijos, padaryta siekiant sumažinti karinę įtampą ir sukurti palankią atmosferą taikioms Kim Jong Uno ir Pietų Korėjos prezidento Moon Jae-ino deryboms vėliau šią savaitę. Pietų Korėja pasienyje per garsiakalbius transliuoja prieš Šiaurės Korėją nukreiptą propagandą nuo 2016 metų pradžios, kai Pchenjanas įvykdė savo ketvirtą branduolinį bandymą. Gegužę arba birželio pradžioje taip pat turėtų įvykti Kim Jong Uno ir JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimas.

