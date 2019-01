JAV branduolinį arsenalą valdančios pajėgos Naujųjų metų išvakarėse savo „Twitter“ paskyroje paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip strateginiai bombonešiai B-2 mėto bombas. Žinutės, kuri vėliau buvo ištrinta, tekste sakoma: „Jeigu kada nors prireiktų, esame #pasiruošę numesti kai ką didesnio, daug didesnio.“

Daugeliui socialinių tinklų vartotojų išreiškus nuostabą ir pasipiktinimą, STRATCOM, kurios šūkis – „Mūsų profesija – taika“, per tviterį vėliau paskelbė atsiprašymą.

Our previous NYE tweet was in poor taste & does not reflect our values. We apologize. We are dedicated to the security of America & allies.

— US Strategic Command (@US_Stratcom) December 31, 2018