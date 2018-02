Apie vyrų dingimą buvo pranešta vasario 12-ąją, kai jie negrįžo iš žvejybos Mikronezijoje, nurodė kariškiai. Jų 6 metrų ilgio laivelyje buvo maisto ir vandens, bet žvejai neturėjo gelbėjimosi įrangos arba radijo siųstuvo. Kelias dienas dingusių žvejų ieškojo JAV Pakrančių sargybos padalinys Guame. Vėliau buvo paprašyta Japonijoje besibazuojančių JAV karinių jūrų pajėgų pagalbos. Šios pasiuntė lėktuvą „Poseidon“, aprūpintą moderniu radiolokatoriumi, ir rado pražuvėlius per tris valandas. Karinis laivynas nurodė, kad lėktuvas numetė prie laivelio konteinerį, kuriame buvo maisto, vandens, medicinos priemonių ir ryšio įrangos. Po kelių valandų pas žvejus atplaukė netoliese buvęs policijos kateris. „Buvo neįtikėtinai malonu prisidėti gelbstint gyvybes – būtent dėl to visi stoja į Karines jūrų pajėgas“, – sakė 8-osios oro patrulių eskadrilės taktikos koordinatorius leitenantas Milesas Schumacheris. M. Schumacherio pranešime sakoma, kad lėktuvas „P-8A Poseidon“ suteikia „milžinišką žingsnį į priekį“ užtikrinant paieškų gelbėjimo komandų gebėjimą greitai ir veiksmingai patikrinti dideles teritorijas net ir atokiausiuose mūsų planetos kampeliuose. Mikronezija, turinti apie 100 tūkst. gyventojų, yra už maždaug trijų ketvirtadalių kelio iš Havajų į Indoneziją.

