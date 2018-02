„Kol nepamatysiu faktų, visa kita yra tauškalai“, – Miuncheno saugumo konferencijoje šeštadienį teigė S. Lavrovas, kai penktadienį JAV apkaltino 13 rusų vykdžius slaptą kampaniją ir siekus paveikti rinkimų rezultatus. JAV specialusis prokuroras Robertas Muelleris penktadienį paskelbė dokumentą, kuriame pirmąkart per jo vykdomą tyrimą buvo išdėstyti kaltinimai dėl Rusijos kišimosi į rinkimus. Kaltinamajame akte apžvelgiama 2014 metais pradėta įspūdinga operacija, kurios tikslas – aštrinti JAV visuomenės susiskaldymą, paveikti Amerikos politiką ir 2016-ųjų prezidento rinkimus. Susiję straipsniai: Miunchenas: S. Lavrovas ragina Vakarus rodyti didesnę pagarbą Rusijai Lavrovas sako, kad Europos pastangos atsikratyti priklausomybės nuo Rusijos dujų yra „politiniai žaidimai“ R. Muelleris teigia, kad maždaug 2016 metų viduryje ši kampanija, vadovaujama Rusijos prezidento Vladimiro Putino artimo sąjungininko Jevgenijaus Prigožino, buvo orientuota į pastangas didinti D. Trumpo galimybes laimėti ir juodinti jo varžovus, tarp jų demokratę Hillary Clinton. Manoma, kad šioje operacijoje dalyvavo „šimtai“ žmonių, dirbusių pamainomis, o jos biudžetas buvo milijonai dolerių. Kaltinimai taip pat iškelti trims kompanijoms. R. Muellerio paskelbtame kaltinamajame dokumente sakoma, kad JAV piliečiais apsimetę „trolių fabriku“ pramintos organizacijos darbuotojai per socialinius tinklus „Facebook“, „Twitter“, „YouTube“ ir „Instagram“ skleidė turinį, pasiekdavusį „reikšmingą skaičių“ amerikiečių. Ši grupė esą palaikė kontaktus su „nieko neįtarusiais“ D. Trumpo kampanijos nariais, bet jos platesnis „strateginis tikslas buvo pasėti nesantaiką JAV politinėje sistemoje“. Šios grupės kurtu turiniu per „Twitter“ dalydavosi du vyriausi D. Trumpo sūnūs – Donaldas jaunesnysis ir Ericas, taip pat kiti svarbūs jo kampanijos pareigūnai ir artimiausios aplinkos nariai. Tačiau kaltinimuose nėra teigiama, kad Rusijos pastangos pakeitė prezidento rinkimų rezultatus. Paprašytas pakomentuoti kaltinimus, aukšto lygio saugumo susirinkime Vokietijoje S. Lavrovas teigė: „Mano reakcijos nebus, nes skelbti galima viską ir bet ką. Matome, kaip kaltinimų ir teiginių nuolat daugėja“. Nepaisant to, jis pabrėžė, kad JAV pareigūnai, tarp jų viceprezidentas Mike'as Pence'as, yra „paneigę, kad kokia nors valstybė padarė įtakos rezultatams“. Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova Vašingtono kaltinimus pavadino „absurdiškais“. „Trylika žmonių kišosi į JAV rinkimus? Trylika prieš milijardus dolerių siekiantį specialiųjų tarnybų biudžetą? Prieš žvalgybą ir kontržvalgybą, prieš naujausius išradimus ir technologijas? Absurdiška? Taip. Tačiau tokia dabar yra politinė tikrovė Amerikoje“ – savo „Facebook“ paskyroje rašė M. Zacharova. Tuo metu D. Trumpas pareiškė, kad šie kaltinimai paneigia pareiškimus, esą jo kampanija buvo susimokiusi su Maskva. „Rusija pradėjo savo kampaniją prieš JAV 2014 metais, gerokai anksčiau negu aš paskelbiau, kad kandidatuosiu į prezidento postą“, – sakoma penktadienį paskelbtoje D. Trumpo tviterio žinutėje. „Rinkimų rezultatai nebuvo paveikti. Trumpo kampanija nepadarė nieko bloga – (nebuvo) jokio susimokymo!“ – pridūrė jis. Nė vienas iš R. Muellerio dokumente minimų 13 įtariamų rusų nėra sulaikytas Jungtinėse Valstijose.

