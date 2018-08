Jungtinėse Valstijose fiksuojamas didžiausias pasaulyje įkalinimo lygis: 2016-ųjų pabaigoje už grotų buvo apie 2,2 mln. žmonių. Pasak ne pelno organizacijos „American Civil Liberties Union“ (ACLU), tai yra penktadalis viso pasaulio kalinių. Streikas, kurį žadama tęsti iki rugsėjo 9-osios, buvo paskelbtas reaguojant į balandį Pietų Karolinos itin griežto režimo kalėjime įvykusias kruvinas riaušes. „Septyni draugai neteko gyvybių per beprasmišką sukilimą, kurio buvo galima išvengti, jei tas kalėjimas nebūtų toks perpildytas dėl masinio įkalinimo sukelto godumo ir pagarbos žmogaus gyvybei stokos, įtvirtintos mūsų šalies baudžiamojoje ideologijoje“, – sakė streikui vadovaujančios grupės kalinių teisių gynėjų pranešime. „Tie vyrai ir moterys reikalauja žmoniškų gyvenimo sąlygų, prieigos prie reabilitacijos, bausmių reformos ir šiuolaikinės vergijos pabaigos“, – sakoma „Jailhouse Lawyers Speak“ pasivadinusios grupės pranešime. Streiko organizatoriai visoje šalyje patarė kaliniams rengti taikius sėdimuosius bei bado streikus ir laikinai nutraukti darbą. Mažas atlygis kaliniams už tokius darbus kaip maisto gamyba ir patalpų valymas yra vienas iš streiko organizatorių priekaištų. Tokią praktiką jie vadina „vergija“. Udi Oferis, ACLU „Campaign for Smart Justice“ – kampanijos, siekiančios pokyčių JAV baudžiamojo teisingumo sistemoje – vadovas gyrė streiko organizatorius ir išreiškė paramą jų 10 reikalavimų, ypač prašymui suteikti kaliniams teisę balsuoti. Rinkimų teisės suteikimą kaliniams reglamentuojantys teisės aktai skiriasi kiekvienoje valstijoje, tačiau daugelyje vietų įkalintieji praranda teisę balsuoti, kol būna kalėjime, o kartais – ir paleisti į laisvę. „Mūsų šalis yra stipresnė, kai labiausiai marginalizuoti ir tiesiogiai nesąžiningos politikos paveikti žmonės reiškia savo poziciją protestuodami ir reikalaudami kitokios ateities, – pranešime sakė U. Oferis. – Tie drąsūs žmonės, kurie atkreipia dėmesį į Amerikos masinio kalinimo sistemą visuotiniu kalinių streiku nusipelno mūsų susižavėjimo.“ „Raginame pataisos įstaigų pareigūnus neatsakyti (į streiką) kerštu“, – pridūrė jis. „Taikių demonstracijų dėl nesąžiningų sąlygų ir praktikos dalyviai nenusipelno būti įkalinti vienutėse arba gauti didesnes (laisvės atėmimo) bausmes“, – teigė U. Oferis. 2016 metais panašų streiką buvo paskelbę Floridos, Alabamos, Teksaso ir Pietų Karolinos kaliniai.











