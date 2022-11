Antradienį amerikiečiai eis prie balsadėžių rinkti 435 Atstovų Rūmų narių, trečdalio Senato narių ir daugybės valstijų bei vietos valdžios institucijų atstovų.

Dauguma iš 50 JAV valstijų leidžia rinkėjams balsuoti iš anksto, asmeniškai arba paštu; ši praktika plačiai paplito per 2020 metų prezidento rinkimus, kurie vyko per patį COVID-19 pandemijos įkarštį.

Svetainės duomenimis, pirmadienį asmeniškai buvo atiduota daugiau nei 18,5 mln. išankstinių balsų, o paštu – 22,3 mln., iš viso 40,8 mln. balsų. 2018 metais per kadencijos vidurio rinkimus iki to paties momento balsavo 39,1 mln. žmonių.

Respublikonų įstatymų leidėjai pateikė techninių priekaištų dėl išankstinio balsavimo keliose valstijose, kuriose rinkimai gali būti apylygiai.

Pavyzdžiui, Pensilvanijoje valstijos aukščiausiasis teismas nusprendė, kad paštu atsiųsti balsai negali būti skaičiuojami, jei ant voko nėra užrašytos datos – šis sprendimas gali turėti įtakos tūkstančiams balsavimo biuletenių.

Viskonsino valstijoje paštu pateikti balsai gali būti atmesti, jei liudytojo – kuris pagal valstijos reikalavimus turi žiūrėti, kaip užantspauduojamas balsavimo vokas – adresas yra neišsamus.

Buvęs prezidentas respublikonas Donaldas Trumpas praėjusią savaitę tvirtino, kad svarbioje Pensilvanijos valstijoje biuleteniai buvo išsiųsti savo tapatybės nepatvirtinusiems rinkėjams, tačiau šį teiginį atmetė valstijos rinkimų pareigūnai.

Pralaimėjęs 2020 metų prezidento rinkimus demokratui Joe Bidenui, D. Trumpas taip pat melagingai teigė apie rinkimų klastojimą, o jam pritarė daug Respublikonų partijos narių.