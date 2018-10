Pulkininkas Jamesas Schnelle'is anksčiau savo vadovybei prisipažino, kad praėjusį mėnesį Darvino mieste jį sustabdė „Šiaurės Teritorijos policijos pareigūnai dėl įtariamo vairavimo apsvaigus“, informavo JAV jūrų pėstininkų korpuso atstovas naujienų agentūrą AFP. Darvino vietos teismui pirmadienį buvo pranešta, kad J. Schnelle'is buvo atsitiktinai sustabdytas ankstų rugsėjo 30-osios rytą, ir alkotesteris parodė, kad vairuotojas yra neblaivus. Kaip informavo Austrijos nacionalinis transliuotojas „Australian Broadcasting Corporation“ (ABC), patikrinimo metu J. Schnelle'is važiavo namo iš vieno Darvino restorano. „Tai labai aukštos moralės žmogus, kuris niekur pasaulyje nebuvo nuteistas ir padarė daug gero visuomenei“, – kalbėjo pulkininko advokatas teisme. „JAV jūrų pėstininkai imsis prieš jį labai griežtų priemonių“, – pridūrė jis. Karinių apdovanojimų anksčiau pelniusiam J. Schnelle'iui buvo skirta 500 Australijos dolerių (303 eurų) bauda, jis pusę metų negalės vairuoti, nurodė viena teismo pareigūnė. Pasak jos, įrašo apie teistumą jo byloje nebus. J. Schnelle'is pirmadienį vakare išplatino pareiškimą, kuriame išreiškė viltį, jog jo veiksmai „neužtemdys“ šalyje dislokuotų jūrų pėstininkų pasiekimų. „Aš asmeniškai esu atsakingas už parodytą nesupratingumą... ir sutinku su to pasekmėmis“, – nurodė J. Schnelle'is. Jis taip pat patikino, kad „visiškai gerbia“ Australijos įstatymus. Šiuo metu Darvine yra dislokuota maždaug 1,6 tūkst. JAV jūrų pėstininkų, kurie atlieka šešių mėnesių tarnybą Australijoje pagal kasmetinį susitarimą tarp šių ilgamečių partnerių gynybos srityje. JAV kariuomenės dislokavimas šioje teritorijoje yra dalis Vašingtono strateginio plano, siekiant atkurti jėgų pusiausvyrą Azijos ir Ramiojo vandenyno regione, kur Pekinas demonstruoja savo ekonominius ir karinius gebėjimus. Kaip pranešė JAV karinio jūrų laivyno atstovas, J. Schnelle'io kariuomenė jau pradėjo tyrimą. Nušalintąjį jūrų pėstininkų korpuso vadą iki kadencijos pabaigos pakeis pulkininkas leitenantas Jeramy Brady.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.