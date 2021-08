JAV jau pajuto, ką delta atmaina daro nesiskiepijusiems

Keliose valstijose nepasiskiepijusieji guldomi į intensyviosios terapijos skyrius (ICU) tokiais pat tempais kaip ir per žiemą siautusią bangą. Pasiskiepijusieji ima suprasti, kad maloni vasara be pandeminių ribojimų, ko gero, buvo viso labo fantazija, nes jie ir vėl ima matuoti rizikas, susijusias su ėjimu į darbą, giminių lankymu ir buvimu tarp žmonių.

Delta atmainos maršas JAV prasidėjo Ozarko aukštumų rajone ir Pietuose, valstijose ir regionuose, kur vakcinacijos lygis yra žemas. Bet viruso šuolis parodė, kad net labiausiai pasiskiepijusiose teritorijose žmonių imunitetas prieš lengvai plintančią atmainą visgi nėra pakankamas.

Teksaso valstijoje, kur paskiepyta tik pusė populiacijos, gubernatorius Gregas Abbottas pirmadienį kreipėsi į ligonines su prašymu atidėti planines operacijas ir nurodė sveikatos departamentui ieškoti gydytojų bei slaugytojų pagalbos kitose valstijose. Gubernatorius respublikonas neatšaukė savo nurodymo, draudžiančio valdžios sektoriaus subjektams reikalauti dėvėti veido kaukes ir laikytis fizinio atstumo.

Daugelis ekspertų tikisi, kad delta atmainos banga nuūš, nesukeldama tokio mirtingumo kaip praėjusiais metais: pasiskiepijusieji gali užsikrėsti, bet jiems mirties tikimybė daug mažesnė. Regionuose, kur daug paskiepytų žmonių, hospitalizacijų skaičius didėja palyginti iš lėto. Vis dėlto tokios bangos tik pradėjo kilti, gali praeiti kelios savaitės, kol ICU prisipildys pacientų.

Bet kokiu atveju, aišku viena: pandemija Amerikoje dar nesibaigė, ypač tose vietovėse, kurių gyventojai vengia skiepytis arba priešinasi atnaujintiems reikalavimams dėvėti kaukes ir laikytis kitų visuomenės sveikatos saugumo priemonių.

Vašingtono valstijoje, visuomenės sveikatos departamento „Benton-Franklin Health District“ duomenimis, atvejų skaičius pradėjo augti beveik prieš mėnesį, jokių lėtėjimo ženklų nėra, sakė agentūros darbuotoja Malvina Goodwin. Departamentas samdo žmones, kad įrengtų papildomą kelio juostą atvykstantiesiems testuotis; per dieną čia suvažiuoja 800 žmonių.

Bentono apygardoje 51 proc. gyventojų paskiepyti bent viena vakcinos doze, Franklino apygardoje – 42 proc., palyginti su maždaug 65 procentais valstijos mastu, rodo JAV ligų kontrolės ir prevencijos centro (CDC) duomenys. Apie pusę visų ICU lovų Bentone užima COVID-19 pacientai, maždaug 7 proc. punktais daugiau nei prieš savaitę. Toks lygis beveik prilygsta Misisipės valstijos lygiui.

Visos šalies mastu pareigūnai praneša apie pavojingai mažą kiekį laisvų ICU lovų. Mažiausiai vienoje valstijoje jas galima būtų suskaičiuoti ant rankos pirštų – iki aštuonių, paskelbė Arkanzaso valstijos gubernatorius Asa Hutchinsonas.

„Fiksavome didžiausią hospitalizacijų prieaugį per parą ir viršijome savo ankstesnį COVID-19 hospitalizacijų rekordą“, – rašė jis tviteryje.

Teksaso ir gretimų valstijų sveikatos sektoriaus darbuotojai patiria ICU lovų trūkumą, sakė reanimatologė Rhiana Ireland, kuri pati asmeniškai susidūrė su vadinamuoju proveržio atveju.

R. Ireland papasakojo kelias valandas nesėkmingai bandžiusi rasti ICU lovą 22-jų metų pacientui iš pietrytinio Teksaso, ieškodama jų net Kolorado, Šiaurės Dakotos ir Montanos valstijose. Gydytojai tepavyko parūpinti jam medicininio deguonies ir steroidų, nes jos ligoninėje trūksta remdesiviro ar monokloninių antikūnų. „Aš žinau, ko jam reikia, bet negaliu to gauti“, – sakė ji.

R. Ireland pripažino, kad tiek ji pati, tiek jos kolegos, yra ne tik pavargę, bet ir nusivylę suprasdami, kad vakcinos galėjo užkirsti kelią naujam protrūkiui.

„Toks jausmas, jog dabar situacija prastesnė“ nei gruodį, sakė R. Ireland, kosėdama ir kvėpuodama su inhaliatoriaus pagalba.

Manoma, kad per ateinančias savaites hospitalizacijų padaugės visos šalies mastu, prognozuoja Vašingtono universiteto Sveikatos parametrų ir vertinimo institutas (angl. Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME). Anot IHME, jau dabar trūksta žmonių pacientams prižiūrėti.

„Smarkiai stinga slaugytojų“, – sakė gydytojas Carlosas Javieras Cardenas, pirmininkaujantis Teksaso valstijos Rio Grandės slėnio „DHR Health“ ligoninės valdybai. Tokios valstijos, kaip Luiziana, Misisipė ir Florida, – kur prasidėjo viruso protrūkiai, – yra pamokomos istorijos.

Floridos valstijoje ICU suaugusių asmenų užimtumas pašoko iki 5 804, beveik septynis kartus daugiau tik nuo liepos vidurio; kai kurios ligoninės pertvarkė konferencijų sales ir kavines į pacientų palatų zonas. Floridoje bendras vakcinacijos lygis beveik siekia nacionalinį vidurkį, tačiau kai kuriose apygardose situacija primena atsiliekančius giliuosius JAV Pietus.

Jungtinėse Valstijose, plintant delta atmainai per padažnėjusias keliones ir gausius susibūrimus, neišvengiamai išaugo užsikrėtimų ir tarp pasiskiepijusių žmonių ir bendruomenių, sakė Bertha Hidalgo, Birmingame įsikūrusio Alabamos universiteto epidemiologijos departamento docentė.

Kad užkrato plitimas būtų veiksmingai sustabdytas, gali prireikti apie 90 proc. vakcinacijos lygio, – pasiekti tokį mastą yra neįmanoma, nes jaunesni nei dvylikos metų vaikai nėra skiepijami, sakė Ajay Sethis, Viskonsino universiteto gyventojų sveikatos mokslų docentas.

Delta atmaina atskleidžia vakcinų veiksmingumo ribotumą. Nors jos labai gerai apsaugo nuo sunkios formos ligų ir mirčių, jos yra mažiau veiksmingos stengiantis užkirsti kelią užkratui. Žmonės, paskiepyti ir infekuoti, gali platinti virusą, o daugelyje JAV vietovių nebereikalaujama dėvėti veido kaukių.

Net jeigu ir taip, ši viruso banga neturėtų būti tokia skaudi kaip ankstesnės, – būtent dėl vakcinų, sakė Robertas Kim-Farley, Los Andžele esančio Kalifornijos universiteto epidemiologijos ir visuomenės sveikatos mokslų profesorius.

„Nors užsikrėtimo atvejų galbūt turėsime, tokio masto hospitalizacijų ar mirtingumo, kokį išgyvenome per viruso cunamį pernai po serijos švenčių, Padėkos dienos ir Kalėdų, nesulauksime“, – sakė jis.

Dalis labiausiai pažeidžiamų asmenų šiuo metu yra geriau apsaugoti. Apie 90 proc. 65-erių ir vyresnių amerikiečių yra pasiskiepiję bent viena vakcinos doze, rodo CDC duomenys.

Kuriami prognozių modeliai rodo, kad protrūkio pikas turėtų būti pasiektas trečiąją rugpjūčio savaitę, o mirtingumas ims mažėti kiek vėliau, nuo rugsėjo, sakė Ali Mokdadas, Sveikatos parametrų ir vertinimo instituto profesorius. Tuo laiku jau daug daugiau žmonių turėtų būtų apsaugoti, arba pasiskiepijus, arba natūraliai užsikrėtus.

„Kaip kad ugnis užgęsta, pasibaigus malkoms, taip ir virusas nuslopsta, kai nebėra ką užkrėsti“, – sakė jis.

Vis dėlto „kuro“ dar daug.

„Kartais atvyksta ištisos šeimos, – pasakoja C. J. Cardenas. – Juk žinote, pietiniame Teksase dažnoje šeimoje keletas kartų gyvena vienuose namuose.“

Daugelis pacientų jaunesni nei 50-ties, sakė jis, ir didžioji jų dalis nėra pasiskiepiję.

„Svarbiausia žinutė: dėl Dievo meilės, maldauju, skiepykitės, – sakė C. J. Cardenas. – Padarykite tai dėl savęs, dėl savo kaimyno, dėl savo močiutės, dėdės, tetos, visos savo šeimos, dėl visų žmonių, kuriuos mylite ir kurie jums rūpi.“