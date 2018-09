Didindamas spaudimą Maskvai dėl jos „piktybinės veiklos“, JAV valstybės departamentas nurodė, kad įveda finansines sankcijas Kinijos gynybos ministerijos Įrangos plėtros departamentui ir jo vadovui už neseniai iš Rusijos nupirktus naikintuvus „Suchoi Su-35“ ir raketas „žemė-oras“ S-400. Pasak pareigūnų, tai pirmas kartas, kai trečioji šalis pagal įstatymą „Dėl atoveikio Amerikos priešininkams per sankcijas“ (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA) nubaudžiama už verslo reikalus su Rusija. Sankcijos kinams parodo Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracijos ryžtą net rizikuojant santykiais su kitomis šalimis vykdyti kampaniją prieš Maskvą. Pareigūnai taip pat sakė, kad JAV galėtų svarstyti panašius veiksmus prieš kitas šalis, perkančias rusų naikintuvus ir raketas. JAV sąjungininkė Turkija šiuo metu derasi su Maskva dėl kontrakto pirkti raketų S400. „Galutinis šių sankcijų tikslas yra Rusija“, – žurnalistams sakė administracijos aukšto rango pareigūnas, nenorėjęs skelbti savo pavardės. „CAATSA sankcijomis neketinama pakenkti jokios konkrečios šalies gynybos pajėgumams. Jomis siekiama priversti Rusiją pajusti savo piktybinės veiklos padarinius“, – sakė pareigūnas. CAATSA buvo priimtas 2017 metais kaip įrankis, suteikiantis D. Trumpo administracijai daugiau galimybių skelbti ekonomines ir politines sankcijas Rusijai, Iranui ir Šiaurės Korėjai. Kalbant apie Rusiją, įstatymą nulėmė šios šalies „agresija Ukrainoje, Krymo aneksija, kibernetiniai įsibrovimai ir atakos, kišimasis į (JAV) 2016 rinkimus ir kitokia piktybinė veikla“, nurodė Valstybės departamentas. Pagal įstatymą vyriausybė gali imtis veiksmų prieš kompanijas ir asmenis, įtrauktus į CAATSA „juodąjį sąrašą“. Valstybės departamentas taip pat paskelbė, kad į savo sankcijų sąrašą įtraukia 33 su Rusijos žvalgyba ir kariuomene susijusius juridinius ir fizinius asmenis. Visi jie – su gynyba susijusios firmos, karinės žvalgybos GRU karininkai ir žmonės, susiję su Sankt Peterburge įsikūrusia ir dezinformaciją skleidžiančia Interneto tyrimų agentūra – buvo ir ankstesniuose JAV sankcijų sąrašuose. 28-is iš jų jau apkaltino Rusijos kišimąsi į JAV rinkimus tiriantis specialusis prokuroras Robertas Muelleris.

