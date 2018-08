Šįkart tarp varžomųjų priemonių yra draudimas teikti Rusijai užsienio pagalbą, parduoti ginkluotės ir finansuoti tokius sandorius, atsisakymas teikti JAV valstybines paskolas ir draudimas eksportuoti į šią šalį dvejopos paskirties prekes ir technologijas. Tačiau vadovaujantis JAV nacionalinio saugumo interesais sankcijos iš dalies nebus taikomos teikiant licencijas vyriausybės struktūrų bendradarbiavimui kosmoso ir komercinių kosminių skrydžių srityse. Dėl kiekvieno atvejo bus sprendžiama atskirai. Be to, Valstybės departamentas paskelbė nekonkrečią „dalinę išimtį“, kuri galėtų švelninti sankcijų poveikį. Minimos sankcijos, apie kurias pirmą kartą buvo paskelbta rugpjūčio 8 dieną, yra reakcija į nesėkmingą bandymą kovo 4 dieną Anglijos Solsberio mieste nužudyti buvusį rusų šnipą Sergejų Skripalį ir jo dukrą Juliją, panaudojant kovinę nervus paralyžiuojančią medžiagą „Novičiok“. Ši medžiaga buvo sukurta Šaltojo karo metais tuometinėje Sovietų Sąjungoje. Susiję straipsniai: Iš JAV – nemalonios naujienos Rusijai Johnas Boltonas atvyksta į Ukrainą: netoleruosime Rusijos kišimosi Britų vyriausybė sako, kad ataką Solsberyje įvykdė Rusijos agentai. JAV valstybės departamentas nurodė, kad naujas sankcijas įvedė remdamasis išvada, „kad Rusijos Federacijos vyriausybė panaudojo cheminius ginklus pažeisdama tarptautinę teisę“. Rusija atmeta įtarimus ir yra sakiusi, kad į naujas sankcijas atsakys tuo pačiu. „Kad ir kokios būtų sankcijos Rusijai, atsakomosios priemonės bus tokios pačios“, – rugpjūčio 9 dieną sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.