Įtraukimas į šį sąrašą reiškia, kad finansavimas iš Jungtinių Valstijų biudžeto negali būti skirtas šaliai, dėl kurios JAV valstybės sekretorius parengs ir pristatys Kongreso Lėšų skirstymo komitetui ataskaitą, kad ji pripažino Abchazijos ir Pietų Osetijos nepriklausomybę arba užmezgė su jomis diplomatinius santykius, rašoma išplatintame pranešime. 2018 metais tokie suvaržymai buvo įvesti Nauru Respublikai, o pernai - Venesuelai ir Nikaragvai. 2008 metais Gruzija buvo įsitraukusi į trumpą, bet intensyvų karą su Rusija dėl savo separatistinių Pietų Osetijos ir Abchazijos teritorijų. Tų metų rugpjūtį tuometis Gruzijos prezidentas Michailas Saakašvlis pradėjo didelę karinę operaciją prieš Pietų Osetijos separatistų pajėgas, anksčiau iš pabūklų apšaudydavusias vietinių gruzinų kaimus. Separatistus remianti Rusija į tai reagavo ginkluotu įsiveržimu į Gruzijos teritoriją – buvo užimti dideli šalies plotai, bombarduojami įvairūs objektai. Laimėjusi šį trumpą karą Rusija oficialiai pripažino Pietų Osetiją ir kitą nuo Gruzijos atskilusią sritį Abchaziją nepriklausomomis valstybėmis, užsitikrindama šių abiejų teritorijų, kuriose Maskva turi dvi karines bazes, kontrolę. Abi šios sritys, kartu paėmus, apima apie 20 proc. Gruzijos valstybės teritorijos.

